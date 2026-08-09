이미지 크게보기 사진 = SBS ‘미운 우리 새끼’

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‘미운 우리 새끼’ 화사는 젠슨 황을 처음에는 잘 모르는 분이었다고 털어놨다.9일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’ 에서는 한혜진과 화사가 남대문 시장을 찾는 모습이 그려졌다.화사는 앞서 젠슨 황이 K팝 최애 가수로 자신을 언급한 뒤 주변의 관심이 크게 쏠렸다고 말했다. 그는 “음반 1등 했을 때보다 문자를 더 많이 받았어요”라고 해 웃음을 안겼다.이어 “저는 처음에 진짜 제가 잘 모르는 분이셔서. 아니 왜냐하면 저는 주식 이런 것도 잘 모르고. 어떻게 보면 경제에 무지한 거죠”라고 솔직한 속내를 내비쳤다.갑작스러운 ‘샤라웃’에 화사는 젠슨 황이 “저는 K팝 공부를 하신 게 아닐까 생각을 했다. 믿어지지가 않으니까”라고 설명했다.이후 직접 편지까지 준비하게 된 과정도 꺼냈다. 화사는 “그래서 제가 편지를 써서 드렸어요. 편지랑 같이. 가시기 전에 또 제 얘기를 하시는 거다. 그래서 이거는 진심이구나”라고 당시를 떠올렸다.이를 듣고 있던 한혜진은 뜻밖의 한마디를 던졌다. “(엔비디아) 주식 100주만 달라고 하지”라고 농담을 건네자 화사는 “언니 창피해요”라며 곧바로 받아쳐 웃음을 안겼다.화사 또한 “주변에서 뭐 안 주셨어?라고 묻더라”라며 너스레를 떨었다.앞서 세계적인 글로벌 기업 엔비디아의 CEO 젠슨 황은 화사의 음악을 좋아한다고 고백해 많은 화제를 모은 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr