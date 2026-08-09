이미지 크게보기 사진 = MBN 극복스토리 ‘당신이 아픈 사이’

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개그맨 오지현이 부유한 어린 시절과 아버지와 8년간 절연했던 사연을 밝혔다.9일 방송된 MBN 극복스토리 ‘당신이 아픈 사이’에서 오지헌은 “아버지가 90년대 초반에 한국사 일타강사였다”며 “당시 압구정 집 한 채가 2~3천만 원일 때 아버지 월수입은 5천만 원 정도였다”고 밝혔다.이어 “마당과 수영장이 있는 100평대 집에 살았다. 아버지 운전기사도 따로 있었다”며 “부잣집 아들로 남부럽지 않게 행복할 것 같았지만 저는 행복하지는 않았다”고 말했다.그 이유에 대해서는 “아버지는 일타강사로 바쁘시니까 가족보다 일이 우선이었다. 어머니는 아버지가 가정에 충실하길 바랬는데, 서로 불만이 쌓이면서 부부싸움 빈도가 늘어났다”며 “내가 고3 때 부모님이 이혼하셨다”고 털어놨다.부모님이 이혼 후에는 “어머니가 돈 한 푼 없이 집을 나오셔서 이모 집에서 생활하셨다”며 “어머니도 일하시던 분이 아니라 하루 벌어 하루 먹고 사는 상황이었다”고 당시 상황을 전했다.또 “원래 성적이 나쁘지는 않았는데 힘들고 우울감이 심한 상태라 성적이 안 나왔다”며 “아버지는 학원 강사로 톱클래스들을 많이 보니까 날 무시하려고 한 말은 아니지만, 당시 나는 무시하는 거로 많이 들려서 마음이 힘들었다”고 고백했다.이후 대학에 진학한 뒤에는 “학비와 생활비를 벌기 위해 아르바이트를 했다”며 “성대모사 대회가 상금이 1천만 원이어서 학비를 벌려고 참가했다가 대상을 받았다”고 말했다.2003년 KBS 공채 개그맨으로 데뷔한 뒤에도 아버지와 거리를 뒀다고. “그러던 어느 날 희극인실로 아버지의 전화가 걸려 왔다”며 “할머니가 위독하신데 아빠는 안 봐도 할머니는 봐야 하지 않겠냐고 연락하셔서 8년 만에 재회했다”고 밝혔다.이후에는 “사회에서 다양한 경험을 해보면서 아버지도 어느 정도 이해가 됐다. 나한테 신경을 안 쓴 게 아니라는 걸 아빠가 되면서 이해가 됐다”고 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr