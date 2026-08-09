이미지 크게보기 사진 = MBC ‘나 혼자 산다’ / 유튜브 채널 ‘꽃분이’

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배우 구성환이 유튜브를 통해 소소한 일상을 공개하며 팬들과 만났다.9일 구성환의 유튜브 채널 ‘꽃분이’에는 옥상에서의 일상을 담은 영상이 공개됐다.영상에서 구성환은 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’를 통해 공개해 화제를 모았던 핑크색으로 새롭게 단장한 옥상에서 모습을 드러냈다.그는 운동을 마친 뒤 옥상에 자리를 잡고 직접 준비한 음식으로 식사를 즐겼다. 무뼈닭발을 숯불에 구워 먹는가 하면, 들기름 쫄면을 만들어 먹으며 혼자만의 시간을 보냈다.구성환은 “운동 끝나고 와서 이렇게 먹을 때가 제일 좋다”며 “닭발은 시제품이 아니고, 무뼈닭발을 온라인 배송으로 시켜서 소주 한 컵 넣고 가끔 숯불로 만들어 먹는다”고 자신만의 레시피도 소개했다.특히 들기름 쫄면을 젓가락으로 비비던 구성환은 “(김) 신영이 때문에 쫄면에 빠져 있는데, 너무 맛있다. 신영이는 천재다”라며 김신영을 향한 남다른 팬심을 드러냈다.그러면서 “구독자 여러분 진짜 초대하고 싶다”고 말하며 팬들을 향한 애정을 전했다.한편 김신영은 앞서 방송을 통해 열무김치와 쫄면, 냉면 육수를 더한 ‘열쫄냉’ 레시피를 공개해 화제를 모았다. 당면 애호가인 김신영은 “찬 것에는 당면을 넣지 않는다”는 자신만의 철학을 전하며 차가운 쫄냉면으로 더위를 극복했다. 더불어 김치전까지 뚝딱 만들어 김을 싸 호떡처럼 먹는 등 풍성한 먹방을 선보이기도 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr