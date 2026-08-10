이미지 크게보기 사진 = SBS ‘미운 우리새끼’

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가수 탁재훈(59)이 고독한 생일을 보냈다.14일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리새끼’(이하 ‘미우새’)에서는 탁재훈의 제주도 일상이 그려졌다.이날 탁재훈은 50대 생일을 맞아 매니저의 전화로 잠에서 깼다.매니저는 “환갑 되기 전 마지막 생일 축하드린다”라며 생일 축하 메시지를 전했다.59세가 된 탁재훈은 “끊어, 시끄러”라며 전화를 끊어버렸고, “더 염장을 지른다”라며 잠꼬대를 해 웃음을 안겼다.일어나자마자 주방에서 물을 찾던 탁재훈은 물이 없는 것을 발견하고 수돗물을 그대로 마셨다.또한 그는 소파에 앉아 주식창을 보면서 “마이너스 37%다”라며 한숨을 내쉬었다. 박경림은 “생일날 주식창이 파란색이야”라며 안타까움을 감추지 못했다.그 순간 탁재훈은 문자 알림을 확인하며 “해외 승인 USD 210불? 여기 어디야? 아 카드...애들이 뭐 긁었구나”라며 씁쓸해했다.한편 서장훈은 앞서 '미우새' 방송을 통해 미국에서 유학 중인 두 자녀들을 언급했다. 탁재훈은 아들에 대해 “미국 미시건 주립대를 다니고 있다. 친구들과 감자 사업을 한다고 하는데 잘 되고 있다고 한다”라고 말했다. 이에 서장훈은 “미시건 주립대는 정말 명문대다”라고 얘기했다.또 서장훈이 “딸이 누나 아니냐. 딸은 어디에 다니냐”라고 묻자, 탁재훈은 “걔는 뉴욕에 있다. 파슨스를 다닌다”라며 명문대에 재학중임을 밝혔다.한편 탁재훈은 지난 2001년 결혼해 슬하에 두 자녀를 뒀지만 2015년 합의 이혼했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr