그룹 블랙핑크가 데뷔 10주년을 맞아 팬들과 만났지만, 행사 규모와 준비 과정을 두고 아쉬움이 이어지고 있다./사진=SNS 갈무리

그룹 블랙핑크가 데뷔 10주년을 맞아 팬들과 만났지만, 행사 규모와 준비 과정을 두고 아쉬움이 이어지고 있다./사진=블랙핑크 라이브 방송 캡처

그룹 블랙핑크가 데뷔 10주년을 맞아 팬들과 만났지만, 행사 규모와 준비 과정을 두고 아쉬움이 이어지고 있다./사진=블랙핑크 라이브 방송 캡처

그룹 블랙핑크가 데뷔 10주년을 맞아 팬들과 만났지만, 행사 규모와 준비 과정을 두고 아쉬움이 이어지고 있다. 40명만 초대한 행사에 이어 팬들에게 제공한 답례품 가격까지 알려지면서 다양한 반응이 나왔다.블랙핑크(지수, 제니, 로제, 리사)는 지난 8일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 데뷔 10주년 기념 '밋 앤 그릿(Meet & Greet)'을 열고 팬 40명과 만났다. 이후 라이브 방송을 통해 데뷔 10주년을 맞은 소감과 팬들을 향한 마음을 전했다.다만 행사 전부터 일부 팬들 사이에서는 준비 과정에 대해 아쉬움이 제기됐다. 소속사 YG엔터테인먼트가 데뷔 10주년을 불과 이틀 앞두고 행사를 공지한 데다 참여 인원을 40명으로 제한했기 때문이다. 응모 대상 역시 유료 멤버십 가입자로 한정됐다.행사 시간도 도마 위에 올랐다. 현장에 참석한 팬들의 후기를 통해 밋 앤 그릿이 30분이 채 되지 않았다는 주장이 나왔고, 이후 진행된 라이브 방송 역시 약 10여 분에 그쳤다는 반응이 이어졌다.SNS에서는 "10주년 행사치고 너무 짧았다", "준비가 촉박했던 것 아니냐", "급하게 잡은 행사 같았다" 등 의견이 나왔다. 데뷔 10주년이라는 상징성을 고려하면 보다 많은 팬이 참여할 수 있는 자리가 마련됐어야 한다는 아쉬움도 뒤따랐다.행사가 끝난 뒤에는 팬들에게 전달된 답례품도 화제 됐다. 블랙핑크는 현장을 찾은 팬들에게 핑크색 꽃다발과 떡 세트를 준비했다. 이 가운데 선물로 제공된 떡이 6900원 상당의 제품으로 알려지면서 또다시 갑론을박이 벌어졌다. 떡의 가격 자체보다는 앞서 제기된 행사 규모와 준비 기간 등을 종합했을 때 데뷔 10주년 행사치고는 다소 소박하다는 의견이 나왔다.일부 팬들은 "떡이나 가격 자체가 문제라기보다는 성의가 아쉽다", "10주년을 함께한 팬들을 위한 행사인데 구성이 아쉽다" 등의 반응을 나타냈다. 반면 답례품 가격만으로 멤버들의 팬 사랑이나 행사 의미를 평가하는 것은 과도하다는 의견도 맞섰다.앞서 지수는 라이브 방송을 통해 10주년 이벤트 관련 입장을 밝혔다. 그는 "저희도 더 많은 분을 만나고 싶었고, 10주년이 중요한 날이라는 걸 잘 알고 있었다. 커뮤니케이션에 문제가 있었던 것 같다"며 "속상했을 블링크에게 정말 미안하고 사랑한다고 말하고 싶다"고 사과했다.이어 "10년 동안 좋은 모습만 보여드리고 행복을 드리는 사람이 되고 싶었는데 많은 분이 속상해하시는 걸 보니 마음이 무겁다"며 "블랙핑크를 이렇게 빛나게 해준 건 블링크라는 사실을 잊지 않고 있다"고 말하며 눈시울을 붉혔다. 행사장을 떠나는 과정에서 지수가 눈물을 보이는 모습도 포착됐다고 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr