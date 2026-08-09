사진 = 산다라박 인스타그램

사진 = 산다라박 인스타그램

사진 = 산다라박 인스타그램

사진 = 산다라박 인스타그램

투애니원 산다라박이 다양한 사진을 공개하며 변함없는 동안 비주얼과 감각적인 스타일을 선보였다.산다라박은 최근 자신의 인스타그램에 무대 뒤부터 일상까지 담은 사진을 공개했다.공개된 사진 속 산다라박은 콘크리트 벽을 배경으로 셀카를 촬영하고 있다. 화이트 슬리브리스 톱에 실버 체인 목걸이를 매치한 스타일링과 긴 생머리가 어우러졌고, 카메라를 정면으로 바라보는 또렷한 눈매가 시선을 끌었다.다른 사진에서 산다라박은 핑크 컬러의 오프숄더 무대 의상을 착용한 채 셀카를 남겼다. 반짝이는 초커와 자연스럽게 웨이브를 준 헤어스타일이 화려한 무대 의상과 조화를 이루며 또렷한 이목구비를 더욱 돋보이게 했다.이어진 사진에서 산다라박은 메이크업을 받고 있는 모습을 담았다. 화이트 티셔츠에 퍼 소재 아우터와 브라운 컬러의 모자를 착용한 채 거울 앞에 앉아 립 메이크업을 받고 있으며, 테이블 위에는 음료와 생수 등이 함께 놓여 준비 과정의 현장감이 자연스럽게 전해졌다.마지막 사진에서 산다라박은 피자가 놓인 테이블 앞에 앉아 커다란 피자 한 조각을 들어 올리고 있다. 치즈가 길게 늘어나는 순간을 바라보는 표정이 인상적이며, 테이블 위에는 여러 종류의 피자와 샐러드, 음료가 함께 놓여 풍성한 식사 분위기를 더했다. 사진에는 "POV: Plot twist... I'm not a light eater."라는 문구도 함께 담겼다.팬들은 "Queen", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 저렇게 먹어도 말랐네", "더 많은 사진을 보내주세요" 등의 댓글을 남기며 산다라박의 일상과 변함없는 비주얼에 응원을 보냈다.한편 산다라박은 1984년생으로 42세이며 지난 2009년 걸그룹 투애니원으로 데뷔했다. 산다라박은 연예계 소문난 '소식좌'로 몸무게 39kg로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr