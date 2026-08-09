유재석이 홍진호의 발음을 듣고 거침없는 돌직구를 날린다./사진=텐아시아DB

유재석이 홍진호의 발음을 듣고 거침없는 돌직구를 날린다./사진제공=SBS

유재석이 홍진호의 발음을 듣고 거침없는 돌직구를 날린다.9일 방송되는 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에서는 멤버들이 종로 일대를 누비며 미션을 수행하는 '다 같이 돌자, 종로 한 바퀴' 레이스가 펼쳐진다. 홍진호와 김지유가 게스트로 함께한다.'발음 파괴자'로 불리는 홍진호를 위한 발음 게임이 진행된다. 홍진호는 자신 있게 정답을 외치지만 '과레늄산나트륨'을 '과레뉴사사사타튬'이라고 말하는 등 알아듣기 어려운 발음을 연이어 내놓는다. 이를 들은 양세찬은 "렉 걸렸어?"라며 당황한다. 유재석 역시 홍진호의 발음이 '왈왈'처럼 들렸다며 "개가 짖는 줄 알았다"고 말한다.홍진호의 몸 개그도 이어진다. 그는 고깔을 쓴 채 물을 옮기는 미션에 도전하고, 온몸이 젖는 상황에서도 레이스를 이어간다.'런닝맨'에 처음 출연하는 김지유는 유재석의 마음을 얻기 위해 적극적으로 나선다. 이동하던 중 유재석에게 다가간 그는 "눈물 날 것 같아요. 좋은 말씀 많이 해주셔서"라고 말하며 이른바 '유라인 탑승'을 시도한다.김지유의 적극적인 모습에 유재석은 황당하다는 듯 웃음을 보인다. 김지유는 점심 식사를 얻기 위한 미션에서 노래까지 부르며 레이스에 참여한다.이날 멤버들은 상품과 벌칙이 걸린 '종로마불' 완주에 도전한다. 유재석은 장소를 이동할 때마다 종로와 관련된 역사 이야기를 풀어놓고, 하하는 "재석이 형은 모르는 게 없다"고 감탄한다.레이스 후반에는 이번 촬영이 8·15 광복절을 기념해 역사적인 장소를 돌아보는 특집이라는 사실이 공개된다.홍진호와 김지유가 함께하는 '다 같이 돌자, 종로 한 바퀴' 레이스는 9일 오후 6시 방송되는 '런닝맨'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr