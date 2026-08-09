사진 = 김보라 인스타그램

사진 = 김보라 인스타그램

사진 = 김보라 인스타그램

사진 = 김보라 인스타그램

배우 김보라가 여름에도 긴 옷을 즐겨 입는 취향을 담은 다양한 스타일링으로 감각적인 일상을 공개했다.김보라는 최근 자신의 인스타그램에 "여름에도 긴 옷 입는 걸 좋아하는 이들에게 가을준비"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김보라는 오버핏의 짙은 컬러 코트를 걸친 채 흑백 톤으로 촬영된 공간에 앉아 고개를 살짝 돌린 모습이다. 긴 생머리와 앞머리가 자연스럽게 얼굴선을 감싸고, 담백한 표정이 미니멀한 배경과 어우러지며 차분한 분위기를 완성했다.다른 사진에서 김보라는 거울 앞에서 셀카를 촬영하고 있다. 베이지와 퍼플 컬러가 조화를 이룬 아가일 니트에 데님 팬츠와 브라운 벨트를 매치한 편안한 스타일링이 눈길을 끌었고, 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 카메라를 응시하는 모습이 꾸밈없는 매력을 더했다.이어진 사진에서 김보라는 블랙 의상에 넓은 헤어밴드와 슬림한 프레임의 안경을 착용한 채 손을 턱에 괴고 카메라를 바라보고 있다. 가까운 거리에서 촬영한 셀카 속 또렷한 눈매와 담백한 표정이 인상적이며 뒤편에는 파란 비니를 쓴 인물과 실내 공간이 함께 담겨 자연스러운 분위기를 전했다.마지막 사진에서 김보라는 블랙 재킷과 플리츠스커트를 매치한 차림으로 거울 셀카를 남겼다. 연한 블루 컬러 양말과 블랙 슈즈를 더한 스타일링이 포인트를 이뤘고, 비즈 장식이 드리워진 실내 공간과 뒤편에 모여 있는 방문객들이 함께 담기며 감각적인 공간 분위기를 한층 돋보이게 했다.팬들은 "공주피부지켜", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "보라님 옷스타일 취저", "가을가을", "이 아름다움을 보세요" 등의 댓글을 남기며 김보라의 감각적인 스타일링에 호응을 보냈다.한편 1995년생인 김보라는 6살 연상의 조바른 감독과 지난해 6월 부부의 연을 맺었다. 두 사람은 2021년 영화 '괴기맨숀'을 통해 처음 만나 연인으로 발전했다. 그러나 결혼 11개월 만인 지난 5월 이혼 소식을 알려 충격을 안겼다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr