사진 = 23기 옥순 인스타그램

사진 = 23기 옥순 인스타그램

사진 = 23기 옥순 인스타그램

사진 = 23기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 23기 옥순이 미스터 강과 함께 결혼 준비 과정을 공개하며 설렘 가득한 근황을 전했다.23기 옥순은 인스타그램에 "본식 드레스 가봉 둘 다 반차 쓰고 와서 호다닥 시착하고 후다닥 결정까지…이게 맞나? 싶지만 뭐, 다들 이렇게 하는 거겠죠? 하하 그래도 가족예식의 장점은 그냥 내가 원하는 것만 생각해도 된다는 것 이런 준비를 핑계로 하나씩 같이 해보고 밥 먹고 얘기하고 노는 것도 꽤나 즐겁다"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 23기 옥순은 오프숄더 디자인의 웨딩드레스를 입고 긴 베일을 늘어뜨린 채 환한 미소를 짓고 있다. 몸의 실루엣을 따라 자연스럽게 떨어지는 드레스와 길게 이어지는 베일이 단정한 분위기를 더했고, 밝은 실내에서 옆모습으로 선 채 카메라를 바라보는 모습이 예비 신부의 설렘을 전했다.다른 사진에서 23기 옥순은 스트라이프 셔츠를 입은 편안한 차림으로 미스터 강과 나란히 서서 거울 셀카를 남겼다. 23기 옥순은 휴대전화를 들고 입술을 살짝 내민 표정을 짓고 있고, 미스터 강은 화이트 티셔츠에 에코백을 멘 채 카메라를 바라보며 함께 포즈를 취해 자연스러운 커플 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 23기 옥순은 레스토랑 테이블에 앉아 카메라를 향해 손을 흔들며 환하게 웃고 있다. 테이블 위에는 접시와 커트러리가 단정하게 놓여 있고, 뒤편의 조명과 식물, 진열된 와인잔이 어우러져 아늑한 실내 분위기를 더했다.마지막 사진에서 23기 옥순은 같은 자리에서 턱을 손등에 살짝 괸 채 옆을 바라보며 미소를 짓고 있다. 스트라이프 셔츠를 자연스럽게 걸친 편안한 차림과 따뜻한 조명이 조화를 이루며 식사를 앞둔 여유로운 순간이 담백하게 담겼다.팬들은 "저 정말 사계보면서 강님은 일편단심이다 생각했는데 좋은결실을 맞이 해서 보는 팬심으로도 최고 기분좋아요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "닮아가는 두분 크으으으으", "옥순님 강님 너무너무 응원하고 또 응원하는 예쁜 커플이에요", "너무 이쁘셔서 제가 다 행복하네요" 등의 반응을 남기며 두 사람의 앞날을 응원했다.한편 '나는솔로' 23기 옥순은 1987년생이며 '나솔사계'를 통해 만난 1984년생 회계사 미스터 강과 현실 커플로 발전했다. 올해 9월 결혼식을 앞두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr