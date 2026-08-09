사진 = 신지 인스타그램

사진 = 신지 인스타그램

사진 = 신지 인스타그램

가수 신지가 단아한 스타일링과 화사한 비주얼로 시선을 사로잡았다.신지는 최근 자신의 인스타그램에 "춘천 그리고 용평에서 만나요"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 신지는 대기실 의자에 앉아 카메라를 바라보며 환하게 웃고 있다. 블랙 컬러의 프릴 장식 블라우스와 입체적인 레이스 디테일이 더해진 상의에 레드 체크 패턴 하의를 매치해 단정하면서도 포인트 있는 스타일을 완성했다. 중앙에 자리한 레드 컬러 브로치와 실버 이어링이 전체적인 착장에 자연스럽게 어우러졌고 깔끔하게 올려 묶은 헤어스타일이 또렷한 이목구비와 밝은 미소를 더욱 돋보이게 했다.이어진 사진에서 신지는 같은 자리에서 카메라를 향해 부드러운 미소를 짓고 있다. 자연스럽게 내려앉은 어깨선과 편안한 자세가 여유로운 분위기를 더했고 대기실 한편에 놓인 의자와 메이크업 공간이 함께 담기며 공연을 준비하는 현장의 모습도 그대로 전해졌다.마지막 사진에서 신지는 팔짱을 낀 채 환하게 웃으며 카메라를 바라보고 있다. 은은하게 비치는 시스루 소매와 풍성한 프릴 디테일이 블랙 의상에 입체감을 더했고, 밝은 표정과 또렷한 눈빛이 사진 전체를 한층 생기 있게 완성했다.팬들은 "오랜만에 보는 신지님 얼굴", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "힘내서 화이팅팅", "아오이뻐라", "예쁘세요" 등의 댓글을 남기며 응원의 마음을 전했다.앞서 신지는 자신의 유튜브 채널 '어떠신지'를 통해 인바디 결과를 공개한 바 있다. 당시 인바디 측정이 어려울 정도로 근육량이 부족했고 "걸어 다니는 게 신기할 정도"라는 진단을 받을 만큼 좋지 않은 몸 상태를 확인했다.한편 신지는 1981년생으로 45세이며 7세 연하 가수 문원과 백년가약을 맺었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr