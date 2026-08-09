사진 = 류이서 인스타그램

사진 = 류이서 인스타그램

신화 전진의 아내 류이서가 편안한 카페 데이트와 운동을 앞둔 일상을 공개하며 자연스러운 분위기로 팬들의 시선을 사로잡았다.류이서는 최근 자신의 인스타그램에 "남편이랑 맛있게 먹고 운동 하러"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 류이서는 화이트 캡과 민트 컬러의 얇은 후드 아우터를 걸친 편안한 차림으로 카페 테이블에 앉아 있다. 테이블 위에는 아이스 말차 음료와 수프, 구운 빵이 함께 놓여 있으며, 은은한 조명과 파스텔톤 가구, 벽면에 걸린 사진들이 어우러져 아늑한 공간 분위기를 완성했다. 류이서는 테이블을 바라보며 잔잔한 미소를 띤 채 여유로운 시간을 보내는 모습이다.다른 사진에서 류이서는 같은 의상을 입은 채 핑크색 운동 가방을 열어 안을 살펴보고 있다. 화이트 캡과 민트 아우터의 산뜻한 조합이 돋보였고, 밝은 톤의 벽을 배경으로 운동을 준비하는 자연스러운 순간이 담겨 편안한 일상의 매력을 더했다.팬들은 "이서님 영상봤는데 너무 귀여우시고 솔직하시고", "언니는 말투도 넘 이뻐용", "너무 예뻐", "항상 예쁜 사진 올려주셔서 감사해요", "언니는 말씀하시는 어투도 귀엽고 사랑스러워요", "언니 민트색 찰떡이에오" 등의 반응을 남기며 응원을 보냈다.앞서 류이서는 지난 4월 자신의 유튜브 채널을 통해 2세 계획을 공개한 바 있다. 당시 전진의 건강 이상으로 2세를 계획하게 됐다는 그는 "작년에 남편이 갑자기 아파서 병원을 간 적이 있다"며 "너무 아파하는 걸 보니까 '이 사람이 이러다가 죽으면 나 혼자 어떻게 살지' 싶었다. 그래서 이 사람을 닮은 애가 있으면 내가 좀 견딜 수 있겠다는 생각이 문득 들었다"고 털어놨다.한편 전직 대형 항공사 승무원 출신 류이서는 2020년 전진과 백년가약을 맺었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr