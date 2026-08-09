사진 = 박은빈 인스타그램

사진 = 박은빈 인스타그램

사진 = 박은빈 인스타그램

사진 = 박은빈 인스타그램

배우 박은빈이 단아한 비주얼을 뽐냈다.박은빈은 최근 자신의 인스타그램에 "오늘도, 내일도 본방사수 부탁드려요"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박은빈은 와인 컬러 레더 재킷에 화이트 셔츠를 매치한 차림으로 카메라를 바라보고 있다. 자연스럽게 늘어뜨린 긴 헤어와 드롭 이어링이 어우러지며 또렷한 이목구비와 단정한 분위기를 더욱 돋보이게 했다. 뒤편으로는 벽돌 벽과 블라인드가 설치된 실내 공간, 나무 테이블이 함께 담기며 편안한 촬영 현장 분위기를 더했다.이어진 사진에서 박은빈은 같은 장소에서 얼굴을 조금 더 가까이 담은 구도로 카메라를 응시하고 있다. 골드 버튼이 돋보이는 레더 재킷과 화이트 셔츠의 조화가 세련된 스타일을 완성했으며, 은은한 메이크업과 차분한 표정이 깔끔한 분위기를 자아냈다.또 다른 사진에서 박은빈은 블루 체크 패턴 재킷과 블랙 상의를 착용한 채 한 손에 짙은 초록색 장갑을 낀 모습으로 카메라를 바라보고 있다. 손목에는 메탈 시계가 착용돼 있으며 주변에는 카메라 장비와 사람들이 함께 담겨 촬영 현장의 분위기를 엿볼 수 있다.마지막 사진에서 박은빈은 차량 조수석에 안전벨트를 착용한 채 셀카를 남기고 있다. 화이트 트위드 재킷과 길게 늘어뜨린 헤어스타일, 롱 드롭 이어링이 조화를 이루며 단정한 비주얼을 완성했고 품에 안은 브라운 컬러 가방과 차량 내부가 함께 담기며 이동 중 자연스러운 일상이 전해졌다.이를 본 팬들은 "오싹한 연애 사면 갈수록 너무 재밌고 스토리 전개도 핵심만 쏙쏙 파고들어 보는 몰입감과 더욱 빠져들게하는 끌어당김이 완벽이상으로 나타나 자꾸만 생각나고 머릿속에 저절로 그려지네요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "무더위 속에 무리없이 이어지길", "진쨔 너무 이쁘자나", "요즘 잼나게 보는 드라마 나이먹을수록 더 멋지네요" 등의 댓글을 남겼다.한편 1992년생으로 34세인 박은빈은 아역배우 때 부터 연예계 활동을 해 데뷔 31년차를 맞았다. 박은빈은 현재 양세종과 tvN 드라마 '오싹한 연애'에서 열연 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr