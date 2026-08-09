개그맨 김정렬이 방송에서 처음으로 이혼 사실을 고백했다./사진=MBN 방송 화면 캡처

개그맨 김정렬이 방송에서 처음으로 이혼 사실을 고백했다./사진=MBN 방송 화면 캡처

개그맨 김정렬이 방송에서 처음으로 이혼 사실을 고백했다.지난 8일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇' 37회에는 김정렬이 출연해 결혼 생활과 이혼 이후의 근황을 솔직하게 털어놨다. 김정렬은 "아내와 두 번에 걸쳐 13년 정도 별거했고, 결국 협의 이혼했다"라며 처음으로 이혼 사실을 밝혔다.결혼 생활이 틀어진 데에는 자기 술 문제가 가장 큰 영향을 미쳤다고 설명했다. 오랜 별거 끝에 각자의 길을 가기로 결정한 뒤에는 술도 끊었다고 한다. 현재 1년 10개월째 금주를 이어가고 있다고 덧붙였다.이혼 후 전 아내와의 관계도 언급했다. 김정렬은 "헤어질 때 사이좋게 헤어지기로 약속했다"라며 이혼한 뒤에도 서로를 챙기며 지내고 있다고 말했다.대표 유행어 '숭구리당당'에 얽힌 비화도 공개했다. 김정렬은 주병진과 새로운 코너를 준비하던 당시 동료 조정현이 응원 구호로 사용하던 '숭구리당당'을 떠올렸다고 회상했다.해당 표현을 사용하기 위해 조정현에게 직접 허락을 구했다. 김정렬은 "심각한 표정으로 고민하던 조정현이 '5만 원만 줘'라고 했다"라며 5만원을 건넨 뒤 '숭구리당당'을 사용하게 됐다고 설명했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr