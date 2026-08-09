사진 = 송선미 인스타그램

사진 = 송선미 인스타그램

사진 = 송선미 인스타그램

배우 송선미가 변함없는 우아한 분위기를 전했다.송선미는 최근 자신의 인스타그램에 "간만에 유튜브 얘기 이모저모 더 잘해보자 ! 이 더운 여름 시원한 술과 맛있는 안주는 덤♡"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 송선미는 나무 소재 인테리어가 돋보이는 식당에서 젓가락을 손에 든 채 테이블을 바라보고 있다. 화이트 레이스 디테일의 상의에 블랙 아우터를 어깨에 걸친 스타일링과 단정한 단발 헤어가 어우러지며 차분하면서도 세련된 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 송선미는 같은 자리에서 옆모습을 드러낸 채 은은한 미소를 짓고 있다. 따뜻한 조명 아래 또렷한 이목구비와 자연스럽게 넘긴 헤어스타일이 조화를 이루며 편안한 식사 자리의 여유로운 분위기를 더했다.마지막 사진에서 송선미는 살짝 미소를 머금은 표정으로 한쪽을 바라보고 있다. 식당 내부의 나무 문과 은은한 조명, 창밖으로 보이는 거리 풍경이 함께 담기며 담백한 일상의 한순간을 자연스럽게 완성했다.이를 본 팬들은 "맛난거 많이 드시고 건강하세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "송선미 배우님 빠이팅", "예쁘시고 멋쪄욧", "오래전부터 팬 입니다" 등의 댓글을 달았다.한편 1974년생인 송선미는 52세이며 TV조선 '퍼펙트 라이프'에 출연해 자기관리 비법을 밝힌 바 있다. 방송에서 오십견 극복과 어깨 안정성을 강화하는 픽스텐 운동을 한다며 송선미는 "얼마 전까지 연극을 했는데 체력이 너무 떨어져서 2주 동안 아무것도 하고 싶지 않았다. 그래서 체력을 키워야겠다는 생각이 들었다"고 말했다.송선미는 "기상 직후 혹은 자기 전에 독서를 하면 정신건강에 좋은 것 같아서 30분씩이라도 읽고 있다"며 그 후에는 케일, 바나나, 견과류, 자두, 코코넛 워터를 넣고 믹서기에 갈아서 주스를 만들었다. 밀가루와 탄수화물을 먹지 않는다는 송선미는 "밀가루, 탄수화물 등을 먹으면 너무 졸리고 힘든데 이걸 마시면 몸이 가볍다"며 "주스를 마시면 하루가 가볍게 시작된다"고 덧붙였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr