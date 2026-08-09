사진 = 기은세 인스타그램

사진 = 기은세 인스타그램

사진 = 기은세 인스타그램

배우 기은세가 세련된 블랙 스타일링으로 우아한 매력을 드러냈다.기은세는 최근 자신의 인스타그램에 "드레스코드 블랙에 레드 포인트"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 기은세는 브라운 컬러 시트가 돋보이는 차량 안에서 셀카를 촬영하고 있다. 블랙 드레스에 꽃 모양 디테일이 더해진 숄더 스트랩을 매치했으며 머리를 단정하게 올린 헤어스타일과 여러 개의 이어커프, 반지를 함께 착용해 화려하면서도 세련된 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 기은세는 야외 루프톱 행사장에서 블랙 롱드레스를 입고 한쪽을 바라보고 있다. 손에는 레드 컬러 클러치를 들고 있으며 파라솔과 DJ 부스, 행사장을 찾은 사람들이 함께 담겨 도회적인 분위기를 더했다.마지막 사진에서 기은세는 'BAZAAR' 로고가 담긴 대형 포토월 앞에 서서 포즈를 취하고 있다. 블랙 드레스와 레드 클러치의 조화가 한층 돋보였으며 앞트임이 있는 드레스와 스트랩 힐이 전체 스타일링을 더욱 우아하게 마무리했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "최강동안이야 하여간", "너무 예뻐", "와아 언니 쇼메가 퍼스널 컬러", "아 언니 미쳤다", "언니넘이쁘넹" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.앞서 기은세는 지난 6월 평창동 주택에 입성했다. 해당 주택은 리모델링 중 한 차례 민폐 공사 논란에 휩싸인 바 있다. 지난 5월 한 온라인 커뮤니티에서 자신을 평창동 주민 가족이라고 소개한 한 네티즌이 기은세의 자택 공사로 인해 차량 통행과 폐기물 문제 등 불편을 겪고 있다고 주장을 펼쳐 논란이 커졌다.이에 기은세 소속사 측은 "주차 불편 및 청소 관련 민원이 발생한 점을 인지하고 주민들께 직접 사과를 드리고 동네 청소를 완료했다"고 설명했다. 기은세 역시 해당 논란 이후 공사 지역 인근을 청소 중인 인증샷을 게재하며 고개를 숙였다.한편 1983년생으로 43세인 기은세는 지난 2012년 12살 연상의 재미교포 사업가와 결혼했으나 지난 2023년 이혼 소식을 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr