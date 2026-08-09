사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 29기 옥순이 전시관에서 차분한 분위기와 우아한 스타일링을 담은 사진을 공개하며 특별한 시간을 공유했다.29기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "부산에서 방문했던 윤현미 작가님의 이음조각보전시관 버려지거나 남은 자투리 천을 하나하나 이어 붙여 새로운 작품으로 탄생시키는 조각보 작업을 볼 수 있는 곳이에요. 서로 다른 색과 질감의 천들이 모여 하나의 작품이 되는 모습이 생각보다 훨씬 아름답고 인상적이었던 곳 입니다 부산에서 조금 특별한 전시나 공간을 찾는다면 한번 들러보셔도 좋을 것 같아요 :)"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 29기 옥순은 은은한 조명이 비치는 실내에서 연한 그린 컬러의 리본 블라우스와 화이트 스커트를 매치한 차림으로 옆모습을 드러내고 있다. 자연스럽게 묶은 헤어스타일과 단정한 스타일링이 어우러지며 차분하고 우아한 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 29기 옥순은 커다란 조각보 작품 앞에 등을 보인 채 작품을 감상하고 있다. 액자 안을 가득 채운 다채로운 색감의 조각보와 깔끔한 의상이 자연스럽게 어우러지며 전시 공간의 분위기를 고스란히 담아냈다.또 다른 사진에서 29기 옥순은 같은 공간에서 고개를 살짝 숙인 채 미소를 짓고 있다. 따뜻한 조명 아래 부드러운 표정과 단정하게 묶은 헤어스타일이 어우러지며 편안하고 자연스러운 매력을 전했다.마지막 사진에서 29기 옥순은 벽면에 걸린 두 점의 작품 앞에 서서 전시를 바라보고 있다. 손에는 휴대전화를 들고 있으며, 전시 공간의 여백과 작품의 색감이 차분한 분위기를 더했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "울 옥순님 사진은 한장도 놓칠 수 없어요", "옥순님 너무 예뻐요" 등의 댓글을 달았다.앞서 SBS Plus·ENA 연애 프로그램 '나는솔로' 연상연하 특집에 출연한 29기 옥순은 29기 영수와 최종커플이 됐다. 이후 두 사람은 라이브 방송에서 현실 커플임을 밝혔으나 이후 결별했다.한편 1989년생인 29기 옥순은 간호사로 재직 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr