가수 화사가 젠슨 황의 '샤라웃'을 받은 뒤 손 편지로 감사 인사를 전했다./사진=텐아시아DB, tvN 제공

가수 화사가 젠슨 황의 '샤라웃'을 받은 뒤 손 편지로 감사 인사를 전했다./사진제공=SBS

가수 화사가 젠슨 황의 '샤라웃'을 받은 뒤 손 편지로 감사 인사를 전했다.9일 방송되는 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 띠동갑 절친 한혜진과 화사의 하루가 공개된다.화사는 세계적인 기업 CEO 젠슨 황에게 '샤라웃'을 받은 사연을 공개한다. 화사는 당시 주변에서 쏟아지는 연락에 놀랐다고 밝혔다. 음악방송에서 1위를 차지했을 때보다 더 많은 연락을 받았다는 것.정작 화사는 처음 젠슨 황의 언급을 접했을 당시 그가 누군지 몰라 어리둥절했다고 털어놔 웃음을 안긴다. 이후 젠슨 황의 연이은 '샤라웃'에 직접 손편지를 작성해 감사 인사를 전했다고 밝혀 눈길을 끈다.한혜진과 화사의 일상도 공개된다. 한혜진은 월드투어 일정으로 바쁜 화사를 위해 특별한 휴식 코스를 준비한다.두 사람은 먼저 남대문 시장을 찾는다. 평소 개인 목욕 바구니를 따로 둘 정도로 목욕을 좋아한다는 화사를 위해 목욕용품 쇼핑에 나선 것. 샤워 타월과 때밀이 타월을 비롯해 다양한 제품을 살펴보며 쇼핑을 즐긴다. 지켜보던 서장훈은 "제가 저기 갔어도 2시간은 버틸 수 있다"고 관심을 나타낸다.쇼핑을 마친 두 사람은 화사의 단골 식당으로 향한다. 앞서 곱창, 간장게장, 김부각 등을 먹으며 화제를 모았던 화사는 이날 '덕자찜'을 선택한다. 화사는 간장게장 비빔밥을 시작으로 커다란 덕자찜까지 먹으며 한혜진과 식사를 즐긴다.두 사람은 피로를 풀기 위해 또 다른 장소를 방문한다. 뜨거운 열기를 내뿜는 흙 속에 몸을 파묻는 이색 체험에 나서며 월드투어로 쌓인 피로를 푼다. 띠동갑의 나이 차이에도 오랜 친분을 이어온 한혜진과 화사가 어떤 호흡을 보여줄지 관심이 커진다.화사와 한혜진의 하루는 9일 오후 9시 방송되는 '미운 우리 새끼'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr