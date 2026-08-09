거북이 지이·금비와 문세윤이 故 터틀맨을 떠올리게 하는 무대로 '불후의 명곡' 최종 우승을 차지했다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

거북이 지이·금비와 문세윤이 故 터틀맨을 떠올리게 하는 무대로 '불후의 명곡' 최종 우승을 차지했다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

거북이 지이·금비와 문세윤이 故 터틀맨을 떠올리게 하는 무대로 '불후의 명곡' 최종 우승을 차지했다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

거북이 지이·금비와 문세윤이 故 터틀맨을 떠올리게 하는 무대로 '불후의 명곡' 최종 우승을 차지했다.지난 8일 방송된 KBS2 '불후의 명곡' 768회는 'K POP 타임머신 2부'로 꾸며졌다. 박남정, 현진영, 노이즈, 거북이X문세윤, 채연이 출연해 1990년대부터 2000년대까지 사랑받았던 곡들을 재해석했다. 시청률은 전국 기준 5.5%를 기록했다. 동시간대는 물론 토요일 방송된 예능 프로그램 가운데 전체 1위를 차지했으며, 동시간대 1위 기록은 159주로 늘어났다.첫 번째 무대에는 박남정이 올라 현진영의 '슬픈 마네킹'을 선곡했다. 박남정은 "전성기 때의 모습을 보여드리겠다"라고 각오를 밝힌 뒤 자신의 대표적인 '로봇 춤'과 함께 무대를 꾸몄다.곡자 현진영은 "체력이 엄청나시다. 너무 잘하시니까 견제를 안 할 수가 없다"라며 박남정의 무대에 감탄했다. 현진영이 박남정의 '비에 스친 날들'을 선택하면서 두 사람의 맞대결이 성사됐다. R ef 이성욱은 "1부가 감성과 쾌락의 대결이었다면, 여기는 로봇과 인간의 대결"이라고 표현했다.현진영은 자신만의 스타일로 '비에 스친 날들'을 재해석했다. 무대 말미에는 고음 샤우팅을 선보였고, 이찬원은 "소름 돋았다. 박남정, 현진영 선배님의 공통점은 춤 실력이 뛰어나다 보니 노래를 잘하시는 걸 잊게 된다"라고 말했다. 첫 대결에서는 현진영이 승리했다.세 번째 순서로는 노이즈가 무대에 올랐다. 이들은 과거 라이벌로 꼽혔던 R ef의 '이별공식'을 선택했다. 노이즈는 "다른 분들의 노래를 한다는 게 쉽지 않은데 '이렇게 잘 맞을 수 있을까'라는 생각이 들었다"라고 자신감을 보였다. 무대를 본 이성욱은 "노래를 뺏긴 것 같다. 바로 드려야겠다"라며 만족감을 나타냈다. 노이즈는 현진영을 꺾고 새로운 1승을 차지했다.네 번째 무대에는 거북이 지이·금비와 문세윤이 함께 올랐다. 세 사람은 쿨의 '해변의 여인'을 선곡했다. 무대에 앞서 지이와 금비는 故 터틀맨을 언급했다. 두 사람은 "문세윤 씨가 터틀맨 목소리와 정말 비슷해서 마음이 찡할 때가 있다. 세윤 씨한테 고맙다"라고 이야기했다. 이를 들은 신효범은 "터틀맨이 보고 있는 것 같다"라고 말하며 공감했다.문세윤은 터틀맨 특유의 묵직한 랩 스타일을 살렸고, 지이와 금비의 목소리가 더해지면서 과거 거북이의 무대를 연상시키는 장면이 완성됐다.무대를 지켜본 신효범은 "훌륭한 무대는 사람들의 감성과 추억을 건드리는 게 중요하다고 생각하는데, 그걸 만끽할 수 있었던 무대였다"라며 눈시울을 붉혔다. 거북이X문세윤은 노이즈를 꺾고 1승을 가져갔다.마지막 무대는 채연이 장식했다. 채연은 베이비복스의 '우연'을 선곡하며 "존경하는 선배님들과 함께 응원하면서 같은 무대에 설 수 있다는 것만으로도 영광이고 뜻깊다"라고 소감을 전했다. 채연은 원곡을 자신만의 스타일로 편곡해 무대를 꾸몄다. 홍경민은 "역시 90년대 음악은 90년대 가수들이 정말 잘한다는 걸 다시 한번 느꼈다"라고 평가했다.최종 결과 거북이X문세윤이 2승을 거두며 우승을 차지했다. 결과가 발표된 뒤 채연과 지이는 눈물을 보였다.채연은 "무대에서 (거북이와) 만난 게 진짜 오랜만인데 이렇게 상을 전하는 것만으로도 과거로 돌아간 것 같고 기쁘다"라며 지이의 손을 잡았다. 故 터틀맨을 떠올리게 한 무대로 거북이의 추억을 소환한 지이·금비와 문세윤은 이날 최종 우승까지 차지하며 'K POP 타임머신' 특집을 마무리했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr