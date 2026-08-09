사진 = 채수빈 인스타그램
사진 = 채수빈 인스타그램
배우 채수빈이 사랑스러운 스타일링과 다양한 포즈를 담은 사진을 공개하며 팬들과 함께한 행복한 시간을 전했다.

채수빈은 최근 자신의 인스타그램에 "늘 고마운 내 사람들 :-)덕분에 행복한 시간이었어요 사랑해요오"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
사진 = 채수빈 인스타그램
사진 = 채수빈 인스타그램
공개된 사진 속 채수빈은 자신의 사진이 가득 붙은 배경 앞에서 양갈래 헤어스타일을 하고 브이 포즈를 취한 채 환하게 미소 짓고 있다. 붉은 자수가 더해진 크림색 원피스를 입고 토끼 모양 장식이 달린 머리띠를 착용한 모습이 어우러지며 밝고 사랑스러운 분위기를 자아냈다.
사진 = 채수빈 인스타그램
사진 = 채수빈 인스타그램
이어진 사진에서 채수빈은 양갈래 머리를 양손으로 가볍게 들어 올린 채 카메라를 바라보고 있다. 같은 의상과 머리띠를 착용한 가운데 자연스러운 미소와 장난기 있는 포즈가 더해지며 한층 발랄한 매력을 드러냈다.

또 다른 사진에서 채수빈은 머리 위의 토끼 모양 장식을 양손으로 감싸는 포즈를 취하고 있다. 배경을 가득 채운 포스터와 함께 또렷한 이목구비와 환한 표정이 어우러지며 현장의 따뜻한 분위기를 전했다.
사진 = 채수빈 인스타그램
사진 = 채수빈 인스타그램
마지막 사진에서 채수빈은 화이트 슬리브리스 원피스로 갈아입은 채 양손으로 볼을 감싸는 하트 포즈를 만들고 있다. 길게 늘어뜨린 웨이브 헤어와 은은한 미소가 자연스럽게 어우러지며 부드럽고 청순한 매력을 더했다.

이를 본 팬들은 "아고 이뽀", "언니 덕분에 저희도 행복한 시간을 보냈어요", "너무 예뻐", "화이팅", "언니가 앞으로도 계속 행복했으면 좋겠어요", "앞으로도 항상 응원할게요" 등의 댓글을 달았다.

한편 1994년생으로 32세인 채수빈은 넷플릭스 새 시리즈 '나를 충전해줘'를 차기작으로 선택했다. 이 작품에서 채수빈은 배우 김영광과 로맨스 호흡을 펼칠 예정이다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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