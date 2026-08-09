사진 = 채수빈 인스타그램

사진 = 채수빈 인스타그램

사진 = 채수빈 인스타그램

사진 = 채수빈 인스타그램

배우 채수빈이 사랑스러운 스타일링과 다양한 포즈를 담은 사진을 공개하며 팬들과 함께한 행복한 시간을 전했다.채수빈은 최근 자신의 인스타그램에 "늘 고마운 내 사람들 :-)덕분에 행복한 시간이었어요 사랑해요오"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 채수빈은 자신의 사진이 가득 붙은 배경 앞에서 양갈래 헤어스타일을 하고 브이 포즈를 취한 채 환하게 미소 짓고 있다. 붉은 자수가 더해진 크림색 원피스를 입고 토끼 모양 장식이 달린 머리띠를 착용한 모습이 어우러지며 밝고 사랑스러운 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 채수빈은 양갈래 머리를 양손으로 가볍게 들어 올린 채 카메라를 바라보고 있다. 같은 의상과 머리띠를 착용한 가운데 자연스러운 미소와 장난기 있는 포즈가 더해지며 한층 발랄한 매력을 드러냈다.또 다른 사진에서 채수빈은 머리 위의 토끼 모양 장식을 양손으로 감싸는 포즈를 취하고 있다. 배경을 가득 채운 포스터와 함께 또렷한 이목구비와 환한 표정이 어우러지며 현장의 따뜻한 분위기를 전했다.마지막 사진에서 채수빈은 화이트 슬리브리스 원피스로 갈아입은 채 양손으로 볼을 감싸는 하트 포즈를 만들고 있다. 길게 늘어뜨린 웨이브 헤어와 은은한 미소가 자연스럽게 어우러지며 부드럽고 청순한 매력을 더했다.이를 본 팬들은 "아고 이뽀", "언니 덕분에 저희도 행복한 시간을 보냈어요", "너무 예뻐", "화이팅", "언니가 앞으로도 계속 행복했으면 좋겠어요", "앞으로도 항상 응원할게요" 등의 댓글을 달았다.한편 1994년생으로 32세인 채수빈은 넷플릭스 새 시리즈 '나를 충전해줘'를 차기작으로 선택했다. 이 작품에서 채수빈은 배우 김영광과 로맨스 호흡을 펼칠 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr