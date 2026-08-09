미혼인 허경환(45)에게 열애 의혹이 불거진다./사진=텐아시아DB

미혼인 허경환(45)에게 열애 의혹이 불거진다./사진제공=MBC

미혼인 허경환(45)에게 열애 의혹이 불거진다.9일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '최우수산' 마지막 회에서는 유세윤, 장동민, 허경환, 붐, 양세형이 강화도 마니산에서 마지막 여정을 함께한다.멤버들의 관심은 허경환의 연애 여부에 쏠린다. 앞선 촬영에서 허경환은 양세형과 영화 '호프'에 관해 이야기했지만, 누구와 함께 관람했는지는 밝히지 않았다.양세형은 이번 촬영에서도 허경환에게 "'호프' 누구랑 보러 갔냐?"고 재차 묻는다. 이어 "들은 게 있어서 그렇다"라고 의미심장하게 덧붙이며 허경환을 추궁한다.다른 멤버들 역시 허경환의 연애 여부에 관심을 보이며 질문을 이어간다. 허경환이 어떤 답변을 내놓을지 이목이 쏠린다. 허경환의 이상형도 공개된다. 그는 자신과 달리 비율이 좋은 사람에게 호감을 느낀다며 솔직한 취향을 밝힌다.다섯 멤버의 마니산 여행기도 펼쳐진다. 이들은 함허동천 계곡에서 물풍선을 골인 지점까지 흘려보내는 레이스에 나선다. 게임에서 가장 늦게 도착한 꼴찌와 꼴찌가 선택한 멤버 한 명은 참성단 등산에 나선다. 마지막 여정인 만큼 멤버들이 마니산에서 함께 쌓은 추억도 돌아본다.허경환의 연애 의혹과 이상형 이야기가 공개되는 '최우수산' 마지막 회는 9일 오후 6시 5분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr