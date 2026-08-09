전현무가 평소 단체 채팅방에서 메시지를 확인하지 않는다는 폭로를 당한다./사진=텐아시아DB

전현무가 평소 단체 채팅방에서 메시지를 확인하지 않는다는 폭로를 당한다./사진제공=MBN·SBS Plus

전현무가 평소 단체 채팅방에서 메시지를 확인하지 않는다는 저격을 당한다.9일 방송되는 MBN·SBS Plus '내가 만난 사이코패스'(이하 '내사패') 5회에서는 '연애의 발견'을 주제로 사랑을 이용해 상대를 지배한 이들의 실제 사례를 다룬다.걸그룹 카라의 멤버 허영지는 사랑을 확인하는 방법으로 '메시지 칼답'을 꼽은 전현무를 향해 "단체 채팅방에서 사라지지 않는 1은 항상 전현무"라고 폭로한다.평소 자신이 강조한 '칼답'과 상반된 모습이 공개되자 전현무는 해명에 나선다. 그는 "사랑 증명법은 칼답이 맞다"라고 기존 입장을 고수하면서도 단체 채팅방만큼은 예외라고 주장한다.출연진의 연애 이야기도 이어진다. 규현과 허영지는 마지막 연애에 관한 질문에 나란히 "기억이 나지 않는다"라고 답하며 말을 아낀다.넉살은 결혼기념일을 헷갈렸던 일화를 털어놓는다. 기념일을 둘러싼 실화를 접하던 그는 "기념일을 잊으면 피의 날이 된다"라며 자기 경험을 이야기한다.넉살은 최근 결혼기념일 날짜를 잘못 알고 있었다고 고백한다. 그는 "방송 중 아내에게 전화했는데 서로 날짜를 다르게 알고 있었다"라고 설명해 출연진을 놀라게 한다.가족 간 애정 표현에 관한 이야기도 나온다. 규현은 또 다른 사연을 접하던 중 "엄마랑 뽀뽀할 수 있다"라고 말한다. 반면 전현무는 규현과 다른 반응을 보이며 출연진의 이목을 끈다.방송에서는 연인 관계를 이용한 범죄 사례도 소개된다. 사이코패스와 소시오패스, 나르시시스트 등 반사회적 성향을 지닌 인물과 얽힌 실제 경험담을 토대로 사랑을 가장한 가스라이팅과 보험금을 노린 범죄 등을 살펴본다.한 사례를 접한 규현은 "시청자분들께 죄송하지만 이건 실화가 아닌 것 같다"라며 믿기 어렵다는 반응을 보인다. 강호순, 오원춘, 김길태 등을 접했던 범죄 전문가 역시 해당 사연에 놀라움을 나타낸다.제작진은 "'연애의 발견' 편에서는 사랑을 가장한 가스라이팅부터 보험금을 노린 범죄까지 연인이라는 가장 가까운 관계를 이용한 사이코패스들의 충격적인 범행을 조명한다"라며 "사랑이라는 감정을 악용하는 심리 지배의 위험성과 누구에게나 일어날 수 있는 경고 신호를 함께 확인해 보시길 바란다"고 전했다.'내가 만난 사이코패스' 5회는 9일 오후 10시 20분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr