사진=JTBC' 아는 형님'

사진=JTBC' 아는 형님'

사진=JTBC' 아는 형님'

사진=JTBC' 아는 형님'

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사진=JTBC' 아는 형님'

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'아는 형님' 프로게이머 출신 방송인 홍진호가 안검하수 수술을 두 차례 받은 사실을 고백했따.8일 방송된 JTBC 예능 '아는 형님'에는 '피의 게임X'에서 활약한 홍진호, 박지민, 최연청, 허성범이 게스트로 출연했다.이날 김신영은 홍진호의 얼굴을 유심히 살펴보며 달라진 눈매를 언급했다. 이수근 역시 "왼쪽 눈이 작아졌다"고 말하며 관심을 보였다.이에 홍진호는 "눈이 어느 순간 짝짝이가 심해지면서 안검하수 수술을 받았다"고 솔직하게 밝혔다. 그는 "재작년에 받았는데 잘 안돼서 올해 한 번 더 받았다"며 재수술까지 받은 사실을 털어놨다.홍진호의 달라진 모습에 대한 이야기는 체중으로 이어졌다. 자신을 '먹방러'라고 소개한 홍진호에게 이수근은 "살 많이 쪘다"고 돌직구를 날렸다. 강호동이 "살이 찐 거냐, 부은 거냐"고 묻자 이수근은 "벌에 쏘인 것 같다"고 장난쳐 웃음을 자아냈다.홍진호는 팬들이 지어준 새로운 별명도 공개했다. 그는 자신의 별명으로 '돼진호'를 적은 뒤 "보다시피 살이 올랐다. 예전에 갸름하고 샤프한 모습을 그리워하는 팬분들이 '돼진호'라고 지어주셨다"고 설명했다.그러나 서장훈은 "옛날에도 되게 샤프한 느낌은 없었다"고 반박했다. 홍진호는 "작년까지는 살이 좀 올랐을 때고 재작년까지는 좀 샤프했다"고 주장하며 물러서지 않았다. 이수근이 "제수씨가 요리를 잘하시나 보다"라고 말하자 홍진호는 잠시 머뭇거리다가 "맛있다"고 답해 폭소를 유발했다.함께 출연한 박지민은 홍진호가 평소 과자를 많이 먹는다고 폭로했다. 그는 "서바이벌을 하는데도 게임은 안 하고 계속 먹기만 하더라"고 말했다.홍진호는 스트레스를 음식으로 해소하는 편이라고 인정했다. 그는 "내가 힘들고 스트레스를 받으면 먹어서 푼다"며 "서바이벌에 나가면 기본적으로 일주일 동안 합숙한다. 상황이 힘드니까 다 살이 빠지는데 유일하게 매번 합숙해서 살이 찐 출연자가 나밖에 없다. 가서 힘들어서 과자를 먹었다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr