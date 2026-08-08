이미지 크게보기 사진 = MBN ‘데이앤나잇’

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‘데이앤나잇’ 개그맨 황기순이 해외 원정 도박 후 필리핀에서 은둔 생활을 했다고 밝혔다.8일 오후 방송된 MBN ‘데이앤나잇’에는 개그맨 김정렬과 황기순이 함께 출연했다.황기순은 자신이 도박에 빠져들게 된 원인에 대해 “흔히들 ‘그 정도까지 해서 패가망신시키냐’고 하는데 제 전철을 밟는 분들이 많다”라고 설명했다.그러면서 “어느 순간 일해서 번 돈이 저기에 다 가니까 ‘본전’을 생각하게 된다”며 “그때부터는 급속도로 나빠진다”고 말했다.필리핀에서 2년간 불법 체류했던 시절을 돌아보면서는 “사람들이 무서워서 은둔 생활했다. 일이 터지고 나서 배고픈 게 제일 고통스럽더라”라고 고백했다.이어 “패스트푸드점 가서 남이 먹는 것만 봤다. 그러다가 남의 집에서 신세 지며 생활했다. 제일 두려운 게 한국 교민이었다”고 솔직하게 얘기했다.당시 외부 활동조차 쉽지 않았던 생활에 대해서도 “1년 가까이 밖에 안 나갔다. 축구를 하면서 밖으로 나갔는데 수염을 기르고, 가명을 써서 사람들이 잘 몰랐다”고 밝혔다.또한 “한 유학생이 친척 중에 시사 프로그램 CP가 있었는데, 저를 봤다고 말해서 제작진들이 싹 퍼졌다”고 전했다.이후 방송을 통해 상황이 알려졌던 과정은 “방송 나간 후에 좋은 방향으로 보도가 됐다. 잘못하고 미운 놈이지만 안타까운 것처럼 나왔다. 사람이 희망도 없고, 가진 것도 없어서 대화할 사람이 없었다. 무엇보다 두려운 건 외로움이더라. 안 좋은 생각도 했었다”고 털어놓았다.황기순은 당시 알려진 빚의 규모에 대해서도 “보도된 것처럼 10억 원, 20억 원 이 정도로 큰 빚을 진 것은 아니다. 여러 가지로 겹쳐서 있던 돈까지 정리가 되면서 두려워서 못 들어왔다”고 설명했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr