사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

'아는 형님' 방송인 허성범이 현재 열애 중이라는 사실을 깜짝 고백했다.8일 방송된 JTBC 예능 '아는 형님'에는 '피의 게임X'에서 활약한 홍진호, 박지민, 최연청, 허성범이 게스트로 출연했다.이날 김신영은 허성범에게 최근 연애 프로그램이 인기를 끌고 있다며 "연프 섭외 안 들어왔냐"고 질문했다. 이수근은 "성범이가 잘 만나고 있겠지. 지옥에 왜 나가냐"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.잠시 머뭇거리던 허성범은 "'나는 솔로' 빼고 연애 프로그램 제안을 싹 다 받아봤다"고 밝혀 형님들을 놀라게 했다. 여러 연애 프로그램으로부터 러브콜을 받았다는 것.김영철은 "'환승연애'는 안 들어왔냐"고 물었고, 허성범은 더욱 솔직한 이야기를 꺼냈다. 그는 "'환승연애'는 진짜 솔직하게 말하면 전에 만나던 친구랑 미팅까지 하러 갔다"고 털어놨다.실제 출연으로 이어지지는 않았다. 강호동이 이유를 궁금해하자 허성범은 "혹시 몰라서 미팅을 해봤는데 서로 이야기하고 하지 말자고 했다. 둘 다 부담스러울 수도 있을 것 같았다"고 설명했다. 전 여자친구와 함께 미팅 단계까지 진행했지만 최종적으로 출연하지 않기로 결정했다는 것.이야기를 듣던 서장훈은 허성범에게 또 다른 연애 프로그램 출연을 제안했다. 그는 "지금 혹시 누구 만나는 분 있으면 '연애전쟁'에 나와라. 혼구녕을 내주겠다"고 농담했다.그러자 허성범의 입에서 예상하지 못한 대답이 나왔다. 허성범은 "'연애전쟁'을 진짜 재미있게 보고 있긴 한데, 만나고 있는데 잘 안 싸운다"고 말했다. 자연스럽게 현재 만나고 있는 연인이 있다는 사실을 공개한 것.갑작스러운 열애 고백에 출연진도 놀라움을 감추지 못했다. 질문을 던졌던 서장훈마저 "뭘 이렇게까지 솔직하게 얘기하냐"며 당황한 반응을 보여 현장을 웃음바다로 만들었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr