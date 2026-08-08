이미지 크게보기 사진 = MBN ‘특종세상’

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배우 방은희가 미국으로 유학을 간 아들을 언급하며 눈물을 보였다.지난 6일 방송된 MBN 밀착 다큐 프로그램 ‘특종세상’에서는 방은희가 출연해 근황을 전했다.이날 방송에서 방은희는 아들과의 전화 연결을 시도했으나 실패했다. 그는 “아들이 지금 미국에 있다” 라고 운을 뗐다.그러면서 그는 “20만 원 돈으로 한 달을 사는 거다. 일반 고기를 못 사 먹고 스테이크 하고 옆에 남은 쪼가리, 버려지는 고기를 사다가 구워 먹고 그랬다는 거다“라고 얘기했다.방은희는 “그 얘기를 듣는데 막 눈물이 쏟아졌다. 너무 미안해서"라며 말을 잇지 못했다.영화감독이 꿈인 아들은 미국에서 유학 중이라고. 두 번의 결혼 모두 실패했다며 방은희는 “우리 아들 세 살 때 장난감 가게에서 아빠 사다 달라고 그 말이 굉장히 맺히더라”라고 떠올렸다.그는 ”우리 아들 아홉 살 때 아빠 되주지 않을 생각을 재혼을 했는데, 살아가면서 아빠는 못 되어 준 게 느껴졌다”며 ”아들이 허락해 줘서 그때 결심하고 갈라섰다(이혼했다)”고 전했다.결국 방은희는 손으로 눈물을 닦으면서 ”아들이 참 잘 컸다. 어리석고 모자란 엄마에 비해서. 안 울려고 했는데”라며 울컥한 모습을 보였다.한편 방은희는 지난 2000년 결혼해 아들을 얻었으나 2003년 이혼했다. 이후 2010년 재혼했지만 지난 2019년 11월 파경을 맞았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr