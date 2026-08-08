이미지 크게보기 사진 = MBN ‘김주하의 데이앤나잇’

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‘김주하의 데이앤나잇’ 김정렬이 30년 만에 형의 죽음에 얽힌 진실을 알게 된 가족사를 공개했다.8일 방송된 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’에서는 김정렬과 황기순이 출연했다.이날 김주하는 김정렬에게 “형님이 군대에 가셔서 돌아가셨다고 들었다. 사실은 구타로 인해 돌아가셨던 사실을 군대에서 숨겼다고”라며 친형의 죽음에 대해 언급했다.김정렬은 고등학생 시절 군인이었던 형이 자신을 찾아왔던 마지막 순간을 떠올리며 “무슨 일이냐 했더니 ‘보고 싶어서 왔다’고 하더라. 다음 날 시험날이었는데, 형이 밤을 새운 뒤 그대로 부대로 돌아갔다”라고 회상했다.“그런데 시험 보러 다녀와 보니 군용차가 와있더라. 형이 아프셔서 입원했다며 고향 주소를 알려달라더라. 알고 보니 형이 군대에서 사망하신 거였다. 내가 시험 기간이라며 나에겐 알리지 않았던 것”이라고 전했다.당시 형의 죽음은 농약을 마신 자살로 처리됐다고. 하지만 형의 시신을 본 어머니는 “절대 농약 마시고 죽은 게 아니다”라며 받아들이지 못했다.결국 30년 만에 이후 군의문사 진상규명위원회 조사 위원회를 통해 형이 자살한 것이 아니라 구타로 사망했다는 사실이 드러났다.형을 구타한 범인도 확인됐다. 김정렬은 “이미 공소시효가 지나기도 했고 그분이 양심선언으로 가족 앞에서 사죄를 했다. 그래서 우리도 명예 회복이 된 사안이다”라고 말했다.자살로 처리된 형의 유골은 국립묘지가 아닌 군부대 근처에 묻혔다. 30년 만에 명예를 회복했지만 재개발로 인해 결국 유골을 찾지 못했다.김정렬은 형을 억울하게 떠나보낸 어머니에 대해서도 “(아들을 잃은 슬픔을) 평생 안고 사시더라. 나중엔 병이 된다”면서 화병으로 결벽증까지 생겼다고 밝혔다.그러면서 “어머니는 치매에 걸려서 자식도 못 알아보시고...형의 죽음이 밝혀진 것도 못 알아들으셨다”라고 털어놔 안타까움을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr