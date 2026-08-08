이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘하와수’

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방송인 하하가 ‘무한도전’ 당시 개그에 대한 비판을 받았다고 밝히며 김태호 PD의 당시 생각도 전했다.8일 ‘하와수’ 채널에는 ‘무한도전 비하인드 다 털고 간 박명수X정준하X하하’라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 하하는 ‘무한도전’에서 자신의 레전드 캐릭터였던 ‘하이브리드 샘이솟아 지오레이비’에 대해 “원래 대본에 없었던 캐릭터다”라며 “정해지지 않은 게 좀 잘 터진 게 많다”라고 말했다.하지만 당시 모든 캐릭터가 좋은 반응을 얻었던 것은 아니었다고.하하는 “예전에는 ‘최악이다. 재미없다’라고 욕 많이 먹었다. 왜냐하면 너무 기대를 많이 하시니까 그 기대에 우리가 부응을 못 했다”라며 당시를 떠올렸다.이어 하하는 “근데 지금 레전드로 재조명 받고 있다”라면서 “상남자 특집도 BTS가 홍철이 흉내를 내고 지금 와서 이렇게 회자가 되고 있다”라고 전했다.그러면서 “그때 당시에는 욕 진짜 많이 들었다”라며 “명수 형 댓글 보면서 내가 상처받은 적도 있다”라고 털어놨다.하하는 당시 자신에 대한 고민도 털어놨다. 그는 “나는 형들이랑 하면서 항상 ‘나는 왜 이렇게 못하지’라는 위기감이 있었다”라고 솔직하게 말했다.이후 정준하는 김태호 PD가 과거 인터뷰에서 하하의 역할을 남다르게 평가했던 일화를 전했다.정준하는 댓글을 보고 “김태호 PD가 인터뷰에서 ‘하하는 중원에서 미드필더 역할을 하면 큰 그림을 봐주는 역할을 했고 지금도 그렇다. 하하가 ‘무한도전’에서 갖는 위치는 굉장히 크다”라고 말했다.이어 감태호 PD는 “유재석 못지않게 큰 그림을 보고 다른 캐릭터가 타오르게 불쏘시개 역할을 하는 사람’이라고 했다더라”고 하하의 능력을 알아보고 극찬했던 사실이 전해졌다.이어 “‘무한도전’ 제작진에게 하하가 없다는 건 큰 걱정이었다는 이야기까지 했다”고 덧붙였다.김태호 PD의 평가를 전해 들은 하하는 “알아주시는 분들 때문에 열심히 살았다”라고 고마운 마음을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr