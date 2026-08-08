이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘붕어빵이네 혜정규원’

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘붕어빵이네 혜정규원’

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘붕어빵이네 혜정규원’

배우 유혜정이 자궁 적출 수술을 받은 후 심경을 전했다.7일 ‘붕어빵이네 혜정규원’ 채널에는 ‘말하지 못한 비밀 최초고백 (근데 먹방을 곁들인..)’이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 유혜정은 “많은 분이 코에 대해서 걱정해 주시고 이상하다는 이야기도 많이 들어서 코 상담을 받으러 갔다”고 말했다.딸 서규원은 “피 검사를 했는데 ‘지금 코가 중요한 게 아니다. 생명의 위협이 있다’고 하셨다”며 “빈혈 수치가 6 정도로 너무 낮게 나왔다”고 당시를 회상했다.이어 “‘응급실에 가야 한다’는 엄마 전화를 듣고 알바 중 병원으로 뛰어갔다”며 “CT 정밀검사를 해보니 자궁에서 계속 출혈이 있었고 결국 자궁 적출을 해야 한다는 진단을 받았다”고 밝혔다.수술을 앞두고 병원을 옮기는 과정에 대해서는 “엄마를 데리고 가고 싶은 병원이 있었다"며 “하루에 네다섯 번씩 전화했는데 마침 취소 예약 자리가 생겨서 들어가게 됐다”고 전했다.그러면서 “더 큰 대학병원에서 수술을 할 수 있게 됐다”고 덧붙였다.코로나19 확진으로 수술에 함께하지 못한 상황도 있었다. 유혜정은 “규원이가 같이 못 들어가니까 나 혼자 들어가게 됐다”고 했고, 서규원은 “울고불고 난리를 쳤다”고 털어놨다.수술 후 유혜정은 “나는 오히려 규원이에게 ‘엄마는 너무 홀가분하다’고 이야기했다”며 “주변에서 같은 수술을 하고 힘들어 하시는 분들한테 내가 행복 전도사였다”고 했다.이어 “그때보다 훨씬 더 삶의 질이 높아졌다”며 “혹시 고민하는 분들이 있다면 여성성을 잃는 게 아니니까 힘내셨으면 한다. 진짜 괜찮다”고 응원의 말을 건넸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr