이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘Oh!윤아’

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배우 오윤아가 11년 만에 재혼한 가운데 남편과 휴가를 떠나지 못하는 사정을 털어놨다.7일 ‘Oh!윤아’ 채널에는 “경기도 광주 맛집 추천”이라는 제목의 영상이 공개됐다.카페를 찾은 오윤아는 “올해 일이 너무 많아서 일을 미친 듯이 일하고 있다”며 “홈쇼핑도 일주일에 두 번씩하고”라며 최근 바쁜 일정을 전했다.이어 “근데 그 친구들은 다 해외 여행을 다 갔다 왔다. 근데 나는 앞으로 갈 계획도 지금 못 세우고 있거든요. 지금 일이 계속 랜덤으로 계속 있어서 너무 지금 지치긴 한다”라고 말했다.특히 휴가를 떠나지 못하는 데에는 아들을 챙겨야 하는 현실적인 이유도 있었다.오윤아는 “원래 또 미니를 데리고 가야 되는데 미니가 지금 취업 지금 1년 차라 가지고 연차가 없다”라며 “그래서 길게 갈 수가 없고, 외국으로도 갈 수가 없어서”라고 털어놨다.앞서 지난달 자신의 유튜브 채널 ‘Oh!윤아’를 통해 오윤아는 아들 민이의 취업 소식을 전해 많은 축하를 받았다.그는 “민이가 취직을 하게 됐다”며 “스무 살이 되자마자 사회인이 돼 직장 생활을 시작했다”고 밝혔다. 오랜 기간 수영을 해온 민이는 여러 오디션을 거쳐 최종 입사한 것으로 전해졌다.한편 오윤아는 2007년 비연예인과 결혼했으나 2015년 이혼했다. 이후 전 남편과의 사이에서 낳은 발달장애 아들을 홀로 키워왔다. 이달 초에는 개인 채널을 통해 이혼 11년 만에 재혼 소식을 직접 알리며 화제를 모았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr