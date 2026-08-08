남궁민, 김대명이 만난다./사진제공=KBS

남궁민, 김대명이 만난다./사진제공=KBS

남궁민과 김대명이 마지막 승부수를 던진다.KBS2 토일 미니시리즈 ‘결혼의 완성’은 지난 10회에서 최고 시청률 9%, 전국 시청률 7.2%를 기록했다.지난 방송에서는 강태주(남궁민 분)가 노만희(김대명 분)로부터 원래 살해 표적이 아내 고세윤(이설 분)이 아닌 자신이었다는 말에 충격을 받았다. 이어 노만희와 김경애(이상희 분)를 조종한 배후가 병원 부원장 최치웅(우지현 분)으로 밝혀졌다.최종회까지 2회만이 남은 8일 오후 9시 20분 방송되는 11회에서는 남궁민이 수배 중인 빌런 김대명과 단둘이서 대면한다. 공개된 사진에는 강태주가 빌런 노만희와 마주 서 있다. 두 사람은 당장이라도 격하게 맞붙을듯한 팽팽한 살기를 드리운다. 강태주는 날카로운 눈빛을 빛내며 결연함을 내비치고, 노만희는 격렬한 눈빛으로 광기를 보인다. 강태주와 노만희는 최후의 결전에서 어떤 대화를 이어가게 될지, 강태주 살해 계략의 비밀이 밝혀질지 이목이 쏠린다.제작진 측은 “강태주와 노만희가 만나 독대를 벌이는 이 장면은 최종회까지 단 2회만이 남은 11회에서 가장 중요한 관전 포인트가 될 것”이라며 “두 사람의 만남이 어떤 후폭풍을 일으키게 될지 지켜봐 달라”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr