이미지 크게보기 사진 = 데이즈드코리아 SNS / 유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 웹예능 ‘풍향중’

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배우 이성민이 10kg을 감량한 뒤 오히려 건강검진에서 정상 결과를 받았다고 밝혔다.8일 ‘뜬뜬’ 웹예능 ‘풍향중’에서는 유재석, 이성민, 지석진, 양세찬이 익산으로 떠난 가운데 저녁 식사를 함께하는 모습이 그려졌다.식사를 하던 이성민을 본 지석진은 “이제 영화 끝났으니까 살 좀 찌울 거야?”라고 물었다.최근 작품을 위해 몸무게를 10kg 감량했던 이성민은 “살 빠지고 나서 오히려 혈액 검사 하니까 다 정상이고 좋았다”고 답했다.이성민의 급격한 체중 변화는 앞서 공식석상 등에서 포착된 야윈 모습과 맞물려 건강을 걱정하는 반응을 불러오기도 했다.하지만 실제로는 영화 촬영을 위해 감량한 것이었고, 이날 본인이 직접 건강검사 결과까지 전하며 우려를 잠재웠다.지석진 역시 자신의 체중 이야기를 꺼냈다. 그는 “나도 의사 쌤이 78kg에서 더 이상 찌우지 말라고 충고하더라”며 “나도 여기서 5kg 정도 빼야 한다”고 말했다.유재석은 이성민의 식사를 지켜보며 “너무 많이 먹는 것도 그렇지만 식욕이 없으면 그것도 안 좋더라”고 건강을 걱정했다.앞서 이성민은 영화 ‘국제시장2’ 촬영을 위해 약 10kg을 감량했다고 밝힌 바 있다. 작품을 위해 몰라보게 달라진 외모가 화제를 모은 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr