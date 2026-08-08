'나는 솔로' 10기 정숙이 이사를 앞두고 지인들과 함께한 다정한 일상을 전해 관심을 모았다.
10기 정숙은 자신의 인스타그램을 통해 "친구랑 동생이랑 오랜만에 이사가기전에 만나서 아주 배터지도록 먹었네요 먹는게 남는 거라고ㅎㅎㅎ 살 빼는 건 낼부터 매일 보류중ㅎㅎㅎ"이라는 글과 함께 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 10기 정숙은 야외 테라스 좌석을 배경으로 카메라를 응시하며 셀카를 남긴 모습이다. 흰색 반팔 티셔츠에 흰색 캡모자를 눌러쓰고 모자 위에 선글라스를 올린 채 캐주얼한 패션을 완성했다. 커다란 링 귀걸이로 포인트를 더한 10기 정숙은 긴 머리를 내린 채 또렷한 이목구비와 살짝 미소를 띤 표정으로 화사한 비주얼을 자랑했다.
사진을 접한 팬들은 "예쁘면 다 용서됩니다", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "이쁘시네요", "맛잇게 먹으면 0칼로리예요" 등 다양한 반응을 보였다.
한편 SBS PLUS·ENA '나는 솔로' 돌싱특집 10기에 출연한 정숙은 자기소개에서 50억 원대의 자산을 갖고 있으며 아파트 4채와 건물 1채 등을 소유하고 있다고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 이에 얼마 전 재산이 80억 원으로 늘었다 밝혔다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
10기 정숙은 자신의 인스타그램을 통해 "친구랑 동생이랑 오랜만에 이사가기전에 만나서 아주 배터지도록 먹었네요 먹는게 남는 거라고ㅎㅎㅎ 살 빼는 건 낼부터 매일 보류중ㅎㅎㅎ"이라는 글과 함께 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 10기 정숙은 야외 테라스 좌석을 배경으로 카메라를 응시하며 셀카를 남긴 모습이다. 흰색 반팔 티셔츠에 흰색 캡모자를 눌러쓰고 모자 위에 선글라스를 올린 채 캐주얼한 패션을 완성했다. 커다란 링 귀걸이로 포인트를 더한 10기 정숙은 긴 머리를 내린 채 또렷한 이목구비와 살짝 미소를 띤 표정으로 화사한 비주얼을 자랑했다.
사진을 접한 팬들은 "예쁘면 다 용서됩니다", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "이쁘시네요", "맛잇게 먹으면 0칼로리예요" 등 다양한 반응을 보였다.
한편 SBS PLUS·ENA '나는 솔로' 돌싱특집 10기에 출연한 정숙은 자기소개에서 50억 원대의 자산을 갖고 있으며 아파트 4채와 건물 1채 등을 소유하고 있다고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 이에 얼마 전 재산이 80억 원으로 늘었다 밝혔다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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