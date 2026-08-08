사진 = 10기 정숙 인스타그램

'나는 솔로' 10기 정숙이 이사를 앞두고 지인들과 함께한 다정한 일상을 전해 관심을 모았다.10기 정숙은 자신의 인스타그램을 통해 "친구랑 동생이랑 오랜만에 이사가기전에 만나서 아주 배터지도록 먹었네요 먹는게 남는 거라고ㅎㅎㅎ 살 빼는 건 낼부터 매일 보류중ㅎㅎㅎ"이라는 글과 함께 사진을 올렸다.공개된 사진 속 10기 정숙은 야외 테라스 좌석을 배경으로 카메라를 응시하며 셀카를 남긴 모습이다. 흰색 반팔 티셔츠에 흰색 캡모자를 눌러쓰고 모자 위에 선글라스를 올린 채 캐주얼한 패션을 완성했다. 커다란 링 귀걸이로 포인트를 더한 10기 정숙은 긴 머리를 내린 채 또렷한 이목구비와 살짝 미소를 띤 표정으로 화사한 비주얼을 자랑했다.사진을 접한 팬들은 "예쁘면 다 용서됩니다", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "이쁘시네요", "맛잇게 먹으면 0칼로리예요" 등 다양한 반응을 보였다.한편 SBS PLUS·ENA '나는 솔로' 돌싱특집 10기에 출연한 정숙은 자기소개에서 50억 원대의 자산을 갖고 있으며 아파트 4채와 건물 1채 등을 소유하고 있다고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 이에 얼마 전 재산이 80억 원으로 늘었다 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr