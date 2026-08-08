희대의 아동 성폭행범이 출소했다./사진제공=MBC

희대의 아동 성폭행범이 출소했다./사진제공=MBC

공효진이 새로운 클라이언트 미팅을 앞두고 킬러의 임무와 엄마의 역할 사이에서 흔들린다.8일 오후 9시 50분 방송되는 MBC 금토드라마 ‘유부녀 킬러’ 4회에서는 아동 성폭행범 표규철(허형규 분)을 둘러싼 두루미 전자 영업3팀의 긴박한 추격전이 펼쳐진다.이날 방송된 3회에서 두루미 전자 영업3팀은 태공산 펜션으로 워크숍을 떠났다. 이는 장기 매매 조직의 범죄 증거를 확보하기 위한 의도적인 작전이었고, 펜션 주인이 투숙객들에게 수면제를 먹인 위급한 상황 속에 클라이언트 사전 미팅이 승인됐다. 이어 유보나(공효진 분)를 필두로 거구의 범죄자들을 단숨에 제압하는 영업3팀의 모습이 펼쳐졌다.4회 방송을 앞두고 공개된 스틸컷에는 새로운 클라이언트 미팅 회의 도중 날카로운 눈빛을 빛내는 유보나의 모습이 시선을 끈다. 그녀의 눈빛을 흔든 것은 바로 희대의 아동 성폭행범 표규철이다. 유보나는 표규철의 출소 소식에 킹피셔의 임무와 딸아이를 둔 엄마의 역할 사이 깊은 고민에 빠진다. 냉철한 판단력으로 어떤 상황에서도 침착함을 유지해 온 그녀가 이번 사건 앞에서 어떤 결정을 내릴지 주목된다.권태성(정준원 분)은 표규철 출소 현장 취재에 나선다. 그는 소란스러운 분위기 속에서도 취재용 카메라로 현장을 기록하며 기자로서의 사명감을 보인다. 특히 표규철의 석방을 반대하는 시위대를 바라보며 딸을 둔 부모로서 권태성은 복잡한 심경에 휩싸인다.김봉팔(성동일 분), 봉태민(김남희 분), 고영갑(허재호 분)은 표규철을 처리하기 위한 클라이언트 미팅에 나선다. 다수의 아동을 상대로 한 극악무도한 성범죄를 저질렀음에도 짧은 형기를 마치고 복역한 표규철을 향한 사회적 공분이 거센 상황. 그두루미 전자 영업3팀은 피해자들의 억울함을 풀어주기 위해 출소 당일 치밀한 작전에 돌입한다.그러나 예상치 못한 변수가 발생하며 표규철과 영업3팀 사이 긴박한 추격전이 펼쳐진다. 여기에 의사 가운을 입고 표규철과 마주한 고영갑의 의미심장한 미소는 긴장감을 선사한다.제작진 측은 "피해자들의 억울함을 풀어주기 위해 움직이는 두루미 전자 영업3팀의 확고한 신념이 표규철을 대상으로 한 클라이언트 미팅에서 더욱 빛을 발할 것"이라며 "출소 현장에서부터 시작되는 치밀한 작전과 예상치 못한 변수, 각자의 역할을 충실히 해내는 팀플레이가 극의 긴장감을 한층 끌어올릴 예정"이라고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr