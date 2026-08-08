지성이 유튜버로 변신한다./사진제공=JTBC

지성이 유튜버로 변신한다./사진제공=JTBC

지성이 유튜버로 변신한다.지난 2일 방송된 JTBC 토일드라마 ‘아파트’ 8회는 전국 5.4%를 기록했다. 박해강(지성)은 장기수선충당금을 빼돌려온 이충원(박병은)이 100억을 빌미로 강하정(류현경)을 살해하라는 명령을 내리자, 도 넘은 악행에 불복한 채 전면전을 선언했다.8일 방송되는 9회에서는 박해강이 유튜버로 변신, 고양이 가면을 쓴 아파트 엄마들과 합심해 라이브 방송을 펼친다. 극 중 박해강은 가짜 아들 김경북(김한결)을 비롯해 입주민 자녀 대다수가 다니는 유치원에서 이충원의 덜미를 잡을 치명적인 비밀을 포착했다. 박해강은 드레스코드를 블랙으로 맞추고 고양이 가면을 쓴 루이맘 차윤조(손지윤), 서준맘(정이랑), 혜준맘(신수정), 민준맘(임사랑)과 함께 라이브 방송으로 진실을 폭로하며 이충원의 숨통을 제대로 조일 예정이다.제작진 측은 “박해강과 아파트 엄마들이 힘을 합쳐 이충원을 향한 역대급 반격을 펼친다”며 “이들의 단단한 연기 시너지를 본 방송으로 확인해 달라”고 전했다.이어 "아이들의 유치원에서 시작된 조그만 단서가 이충원의 거대한 비리를 파고드는 결정적 스위치 역할을 하게 된다”며 “하나로 뭉친 아파트 엄마들과 박해강의 파격 공조가 아파트 단지 내 판도를 어떻게 뒤흔들어 놓을지 지켜봐 주시기 바란다"고 덧붙였다.‘아파트’ 9회는 이날 오후 10시 40분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr