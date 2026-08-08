배우 염정아가 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

'언니네 산지직송 시즌3'가 새 멤버 조합으로 눈길을 끌었다./사진=tvN 방송 화면 캡처

'언니네 산지직송 시즌3'가 새 멤버 조합으로 눈길을 끌었다./사진=tvN 방송 화면 캡처

tvN 예능 '언니네 산지직송 시즌3'가 새 멤버 조합으로 눈길을 끌었다.지난 6일 방송된 '언니네 산지직송3' 2회에서는 통영으로 향한 염정아, 김선영, 강유석, 노윤서의 두 번째 이야기가 펼쳐졌다. 역대급 난도의 돌미역 조업과 함께 박해준이 게스트로 합류하며 재미를 더했다.방송은 닐슨코리아 유료플랫폼 기준 전국 가구 평균 3.3%, 최고 4.2%를 기록하며 2주 연속 케이블·종편 포함 동시간대 1위에 올랐다. 수도권 가구 기준에서도 같은 시간대 1위를 지켰으며, tvN 타깃인 남녀 2049 시청률 역시 2주 연속 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위를 차지했다.통영에서 맞이한 두 번째 아침 메뉴는 충무김밥이었다. 염정아는 모든 요리 과정을 진두지휘하며 멀티태스킹을 선보였고, 노윤서는 처음으로 충무김밥 만들기에 도전했다. "시청자를 위해"를 외치던 김선영은 아침 프로그램 진행자 같은 입담으로 웃음을 안겼다.염정아가 만든 오징어·어묵무침과 명란 두부 젓국, 충무김밥이 완성된 가운데, 강유석과 노윤서가 몰래 준비한 고추냉이 김밥 복불복이 반전을 만들었다. 예상치 못한 고추냉이 김밥을 먹게 된 염정아는 동생들의 장난에 배신감을 보여주며 웃음을 자아냈다.이어 견내량 돌미역 조업도 시선을 모았다. 청정 해역에서 1년에 단 15일만 채취할 수 있는 돌미역을 수확하는 작업으로, 멤버들은 복불복으로 배를 나눠 타 6.3m 길이의 '틀잇대'를 이용한 고강도 작업에 나섰다. 미역까지 더해지면 무게가 30~40kg에 달하는 쉽지 않은 작업이었지만, 염정아와 김선영은 "여기 산부인과야(?)"라며 끝까지 힘을 냈다.점차 작업에 익숙해진 멤버들을 향해 선장들은 "이제 밥값 한다", "일꾼이고 체질이다"라며 칭찬을 아끼지 않았다. 특히 노윤서는 긍정적인 에너지와 성실한 일꾼 면모를 보였고, 강유석은 노윤서와 함께 스카우트 제의까지 받으며 활약했다.깜짝 손님 박해준의 등장도 웃음을 더했다. 염정아, 김선영과는 '첫, 사랑을 위하여', 강유석과는 '폭싹 속았수다'로 인연을 맺은 그는 작업복을 입고 변장한 채 깜짝 카메라를 준비했다.배에서 내린 강유석에게 "아빠가 배 타지 말라니까"라고 말하며 '폭싹 속았수다' 속 부자 호흡을 재현했고, 강유석은 "아부지"라고 받아치며 큰절을 올렸다. 이후 박해준의 정체를 알게 된 염정아와 김선영은 "해준이 맞잖아"라며 반가움을 감추지 못했다.멤버들은 통영 바다를 배경으로 루지를 즐기고, 통영의 명물 다찌를 찾아 제철 해산물 한 상을 맛봤다. 제작진과의 오목 대결에서 승리한 강유석은 루지 이용권을 획득하며 버킷리스트를 이뤘고, 박해준은 선외기를 함께 타자는 강유석에게 "내가 배 타지 말랬잖아"라고 말해 다시 한번 웃음을 안겼다. 이어 "너랑 같이하는데 뭐가 싫겠니"라며 애정을 전했다.'언니네 산지직송'은 여름 산지의 풍경과 제철 식재료, 직접 땀 흘려 일하는 과정을 담아내며 계절 예능의 매력을 이어가고 있다. 푸른 바다와 시골집 풍경, 함께 요리하고 식사를 나누는 과정이 어우러지며 시청자들에게 힐링을 선사했다.앞서 시즌1은 염정아, 안은진, 박준면, 덱스가, 시즌2는 염정아, 박준면, 임지연, 이재욱이 출연했다. 시즌3에서는 염정아를 제외한 고정 멤버가 모두 교체돼 새로운 조합에 관심이 쏠렸다. 그 결과 지난 시즌2 최종회 시청률 1.8%보다 높은 3%대 시청률을 2주 연속 기록하며 성공적인 출발을 알렸다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr