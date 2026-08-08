코미디언 이상준이 연애 조언을 거부한다. / 사진=텐아시아 DB

코미디언 이상준이 연애 조언을 거부한다. / 사진제공= E채널·채널S

‘끝까지 간다! 독박투어’ 여행 친구로 나선 이상준이 연애 조언을 거부한다.8일 오후 9시 방송되는 E채널·채널S 예능 ‘끝까지 간다! 독박투어’ 10회에서는 전남 목포로 국내 여행을 떠난 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 ‘여행 친구’ 이상준과 함께 유달산이 한 눈에 내려다보이는 아름다운 섬 ‘고하도’를 방문한다.이날 ‘독박즈’는 이상준의 추천으로 목포의 필수 관광 코스인 케이블카를 타러 차를 타고 이동한다. 차 안에서 이상준은 “그러고 보니 이중에 나만 결혼을 안했네?”라며 결혼 이야기를 꺼낸다. 장동민은 “너는 (여자 보는) 눈이 너무 높아. 그리고 여자 만나는 스킬도 없어”라고 이상준에게 팩폭한다. 그러자 김준호는 “우리가 여자 사귀는 방법을 알려줘야겠구나”라며 ‘거만 모드’를 켠다. 그러나 이상준은 “여기서 제가 볼 땐, (연애 방법을) 알려줄 만한 사람이 한 명도 없는 것 같은데?”라고 조언을 거부한다. 자존심이 상한 홍인규는 김준호를 가리키면서 “여기 연예인(김지민)이랑 결혼한 사람도 있어”라고 받아친다.김준호는 잠깐 생각에 잠기더니, “근데 너랑 비슷한 포지션의 사람이 조언해주는 게 맞을 것 같다. 대희 형이랑 나는 (비주얼이) 멀쩡하잖아”라면서 “(비주얼이) 안 멀쩡한 동민이한테는 조언 받을 만하다”라고 해 장동민을 긁는다. 모두가 박장대소하는 가운데, 이상준은 “자꾸 이러면 나 목포에서 독박 한 번도 안 걸릴 거다”라고 맞불을 놓는다.이들은 잠시 후 국내 최장 해상 케이블카 탑승장에 도착한다. 이후 케이블카에 오르고, 이상준은 ‘고소공포증’이 있는 김준호에게 투명한 유리로 된 케이블카 바닥을 구경하라고 권한다. 계속된 권유에 김준호는 화가 나서 “너 자꾸 그러면 직장 내 괴롭힘이야!”라며 급발진한다. 얼마 후 ‘고하도’에 하차한 이들은 전망대에 올라 아름다운 목포의 풍광을 눈에 담는다.케이블카 비용 등을 건 ‘독박 게임’을 한다. ‘독박즈’는 이상준을 독박에 걸리게 하기 위해 은밀한 작전을 가동하고, 이를 간파한 이상준은 “그냥 내가 돈 다 내고 집에 갈게!”라고 발끈한다. 당황한 장동민은 오히려 더 정색하면서 “우리가 너 1독 먹이려고 이렇게까지 해야 돼?”라며 ‘현타’를 호소한다.한편, 이상준은 지난 2월 일부 유명인들의 네이버 프로필에 '지식인'이 공개되면서 과거 지식인 답변이 뒤늦게 알려졌다. 그는 10년 전인 2016년 한 누리꾼이 "이상준 이국주와 사귀나요"라고 질문하자 이상준은 직접 "아니요. 절대 아닙니다"라고 답변했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr