배우 정해인의 또 다른 미담이 공개됐다./사진=텐아시아DB

배우 정해인의 또 다른 미담이 공개됐다./사진제공=SBS 라디오

배우 하영이 정해인과 관련한 미담을 풀었다.지난 5일 방송된 SBS 파워FM '웬디의 영스트리트'에는 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'의 배우 하영이 출연해 작품과 촬영 비하인드를 소개했다.'이런 엿같은 사랑'은 기억상실에 걸린 검사 고은새(하영)와 자신을 남자친구라고 주장하는 복싱 코치 장태하(정해인)의 동거를 그린 로맨틱 코미디다.하영은 작품에 관해 "로맨틱 코미디와 멜로, 누아르가 모두 섞인 종합선물세트 같은 작품"이라며 "처음 제목을 들었을 때는 '제목이 괜찮을까?'라는 생각이 들었는데 대본을 앉은 자리에서 다 읽었다"고 말했다. 그는 예원학교와 서울예술고등학교, 이화여자대학교에서 미술을 전공했다. 집안은 대대로 의사 집안이라고 알려졌다.상대 배우 정해인에 대한 칭찬도 이어졌다. 그는 "100점 만점에 1000점"이라며 "연기 레슨을 받았다고 할 수 있을 정도로 많은 것을 배운 현장이었다"고 밝혔다. 이어 정해인의 미담도 공개했다. 하영은 영덕 촬영 당시 정해인이 현장에 있던 모든 스태프를 위해 대게 회식 비용을 계산했다고 전해 훈훈함을 안겼다.넷플릭스 글로벌 1위 공약을 묻는 말에는 "직접 엿을 달여 명동에서 나눠주는 행사를 하겠다"고 답해 웃음을 자아냈다. 또 하영은 작품 속 두 주인공을 이어주는 중요한 매개체가 '비'인 만큼 비와 관련된 노래를 자주 들었다며 김현식의 '비처럼 음악처럼'을 가장 인상 깊게 들었다고 말했다. 애창곡으로는 스페이스A의 '섹시한 남자'를 꼽으며 즉석에서 한 소절을 선보이기도 했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr