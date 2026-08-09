김종국이 힘으로 홍진호를 제압한다. /사진제공=SBS

김종국이 힘으로 홍진호를 제압한다. /사진제공=SBS

체급 차이가 반칙 수준인 김종국이 힘으로 홍진호를 제압한다.오는 9일 오후 6시 방송되는 SBS 예능 ‘런닝맨’에서는 종로 일대를 누비며 펼쳐지는 역대급 반전 레이스가 펼쳐진다.이날 멤버들은 ‘종로마불’ 판을 누비며 획득할 상품공과 벌칙공을 걸고 미션에 도전한다. 눈을 가린 채 베개를 휘둘러 상대를 맞혀야 하는 ‘이 어둠을 뚫고 팡팡!’은 팀별 대표 선수들이 차례로 맞붙는다. 홍진호는 ‘런닝맨’ 대표 힘캐릭터 김종국과 정면 승부를 벌인다. 그러나 김종국은 수비 차례에도 압도적인 힘으로 홍진호를 제압하고, 당황한 홍진호는 특유의 ‘진호식 언어’를 쏟아낸다.양세찬과 하하의 맞대결에서는 눈을 가린 하하가 번번이 양세찬의 손끝에 걸려 속수무책으로 공격을 허용, 반면 정작 공격 차례에서는 양세찬을 종잇장 차이로 스쳐 지나가는 아슬아슬한 장면이 이어진다.미션을 통해 획득한 공에는 원하는 멤버의 이름을 적어 상품통 또는 벌칙통에 넣을 수 있는 만큼, 현장에서는 치열한 눈치싸움과 배신전이 벌어진다. 모두가 "상품통에 넣자"며 의리를 외치지만, 뒤에서는 몰래 벌칙통에 다른 멤버의 이름을 적어 넣는 배신이 속출한다. 상품통에 넣는 척하다가 벌칙통으로 방향을 틀어 넣는 등 모두를 감쪽같이 속이는 고도의 눈속임까지 등장한다.레이스는 끝까지 반전의 연속이다. 유재석 팀과 김종국 팀은 종로 곳곳을 누비며 ‘종로마불’ 완주를 향한 경쟁을 펼치고, 종로의 대표적인 사찰인 ‘조계사’에서는 원하는 숫자가 나오길 바라며 부처님께 간절히 소원을 빈다. 이후 소름 돋을 만큼 예상을 뒤엎는 반전이 연이어 터져 현장을 술렁이게 했다는 후문이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr