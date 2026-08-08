유재석이 정준하의 희롱에 발끈한다./사진제공=MBC

유재석이 정준하의 희롱에 발끈한다./사진제공=MBC

유재석과 정준하가 희롱 사건으로 신경전을 벌인다.8일 오후 6시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’에서는 유재석(폐오르간), 하하(늙은 섞박지), 허경환(잔땀), 주우재(이윤석), 정준하(강남역 변우석)의 ‘쉼표, 클럽’ 여름 정모가 펼쳐진다.공개된 사진 속 유재석은 갑작스럽게 당한 희롱에 당황한 표정을 짓고 있다. 범인은 바로 정준하로, 말다툼을 하던 중 유재석이 얄미워 돌발 행동을 저지른 것이었다. 희롱을 하고도 당당한 정준하와 어안이 벙벙한 유재석의 모습에 궁금증이 모인다.발끈한 유재석은 “극심한 모멸감을 느꼈다. 아는 변호사가 있는데 부를 거다”라며 정준하에게 소송을 선언한다. 이어 정준하가 똑같이 굴욕을 느끼도록 유치한 복수를 가한다. 이에 정준하는 펄쩍 뛰며 “나도 아는 변호사 있거든요?”라고 큰소리 친다.법정 공방을 선포한 두 사람의 다툼은 점점 산으로 가고, 그 와중에 허경환과 주우재는 두 사람의 대화 맥락을 따라가지 못해 웃음을 유발한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr