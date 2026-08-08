사진 = 32기 영수 인스타그램

'나는 솔로' 32기 영수가 31기 순자와 함께한 인증샷을 공개하며 반가운 근황을 전했다.32기 영수는 최근 자신의 인스타그램에 "31기 순자님 도서전할 때 가서 같이 찍었습니다"라며 "저 스스로도 내적친밀감이 생겨서 사진요청 간곡히 요청드려서 찍었네요. 경수님과 아름다운 사랑 하세요~"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 32기 영수는 검은색 카라 티셔츠를 입고 카메라를 향해 미소를 짓고 있다. 옆에는 연한 민트색 니트와 셔츠를 레이어드한 31기 순자가 사원증 목걸이를 착용한 채 함께 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 두 사람 뒤로는 분홍색 배경이 자리하고 있으며 사진 상단에는 '31기 순자님 @ 도서전'이라는 문구와 함께 순자를 가리키는 노란색 화살표가 더해져 눈길을 끌었다.이를 본 팬들은 "사진 공유 감사여", "늘 응원합니다", "영수님 내적친밀감", "화이팅", "덕담도 훈훈하네요", "31기 천사 순자님 만나셨네요" 등의 댓글을 달았다.한편 1981년생인 32기 영수는 회계사로 '나는솔로' 32기 돌싱 특집에 출연했다. 31기 순자는 1991년생으로 31기 경수와 최종커플 및 현실커플이 되어 많은 응원을 받고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr