사진 = 아옳이 인스타그램

사진 = 아옳이 인스타그램

사진 = 아옳이 인스타그램

사진 = 아옳이 인스타그램

아옳이가 상하이의 화려한 야경과 감각적인 공간을 배경 삼아 우아한 매력을 드러내며 시선을 사로잡았다.아옳이는 최근 자신의 인스타그램에 "상해 예쁜장소 공유"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 아옳이는 블랙 프릴 원피스를 입고 야경이 한눈에 내려다보이는 창가 자리에 앉아 음료가 놓인 테이블 앞에서 카메라를 바라보고 있다. 창밖으로는 화려한 조명이 켜진 상하이 스카이라인과 강변 풍경이 펼쳐져 있어 도심의 밤 분위기를 더욱 돋보이게 했다.이어진 사진에서 아옳이는 같은 블랙 원피스 차림으로 창가에 기대 선 채 야경을 배경으로 미소를 짓고 있다. 형형색색의 조명으로 물든 고층 빌딩과 강변 풍경이 어우러지며 이국적인 분위기를 완성했다. 또 다른 사진에서는 초록색 소파에 앉아 식탁 위에 차려진 음식과 음료를 앞에 두고 턱을 괸 채 미소를 짓고 있다.테이블에는 피시앤칩스와 감자튀김, 샐러드, 빵, 차와 물잔 등이 놓여 있으며 실내의 은은한 조명이 편안한 분위기를 더했다. 마지막 사진에서는 아옳이가 흰색 찻잔을 들어 차를 마시며 창밖을 바라보고 있다. 따뜻한 조명과 나무 인테리어, 창밖으로 보이는 거리 풍경이 어우러져 여유로운 시간을 담아냈다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "사진도 잘찍는 남친이라닝", "너무 예뻐", "아니 그분..님(?) 사진두 너무 잘찍으셔", "예쁜 얼굴만 보여요", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 1991년생인 아옳이는 35세이다. 아옳이는 2022년 이혼한 뒤 홀로 활동을 이어왔고 최근에는 새로운 사랑을 시작한 사실을 직접 공개하며 한층 밝아진 근황을 전했다. 아옳이 남자친구로 알려진 김형배는 나이는 알려지지 않았다. 김형배는 동국대학교 한의학과를 졸업했으며 189cm의 큰 키와 훈훈한 비주얼로도 눈길을 끈다. 현재 유튜버 한의사로 활동 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr