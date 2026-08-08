박서진이 '살림남'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

박서진이 '살림남'에 출연한다. / 사진제공=KBS

가수 박서진이 '살림하는 남자들 시즌2'에서 취미방을 공개한다.8일 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'에서는 취미 생활에 아낌없이 투자해 온 박서진이 동생 효정과 함께 추억의 프로그램 '만 원의 행복'을 2026년 버전으로 재현한다.이날 효정은 집 현관 앞을 가득 메운 택배 상자를 발견하고 박서진의 소비 습관을 지적한다. 최근 민화 그리기에 푹 빠진 박서진은 고가의 종이를 비롯해 수백 개의 붓과 물감으로 가득 찬 취미방을 공개한다. 특히 취미 생활에 지금까지 약 2천만 원을 쏟아부었다는 사실이 밝혀지자 스튜디오 패널들은 놀라움을 감추지 못한다.이를 지켜본 효정은 "오빠는 소비부터 다이어트해야 한다"며 소비 습관 개선 프로젝트를 제안한다. 이에 두 사람은 2026년 물가를 반영한 '1만6500원의 행복'에 도전해 제한된 금액 안에서 식비와 교통비를 해결하며 하루를 보내기로 한다. 도시락과 물까지 챙겨 나온 효정과 달리 빈손으로 집을 나선 박서진은 예상치 못한 상황을 잇달아 맞닥뜨리며 쉽지 않은 하루를 보낸다.스케줄을 위해 KBS를 찾은 박서진은 예상치 못한 지출이 이어지며 점점 빠듯한 상황에 놓인다. 결국 직접 돈벌이에 나선 그는 민화를 배우며 익힌 그림 실력을 살려 KBS 희극인실에서 즉석 캐리커처 그리기에 도전한다. 박서진은 "돈만 주시면 다 그려드리겠다"며 예상 밖의 그림 실력으로 웃음을 자아낸다.'살림하는 남자들 시즌2'는 이날 오후 10시 35분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr