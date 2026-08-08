사진 = MBC '유부녀 킬러' 캡처

사진 = MBC '유부녀 킬러' 캡처

MBC 금토드라마 ‘유부녀 킬러’가 최고 시청률 11%, 전국 8.3%를 돌파, 자체 최고 시청률을 경신하며 금토드라마 전체 1위를 차지, 공효진이 취중 킬러 본능을 발휘하는 통쾌한 액션은 무더위를 시원하게 날려버렸다.지난 7일 밤 9시 50분 방송된 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'(연출 윤종호, 김지훈/ 극본 김은희) 3회에서는 워크숍을 떠난 두루미 전자 영업3팀의 장기 매매 조직 처단 작전이 펼쳐졌다. 이날 방송 시청률은 닐슨코리아 전국, 수도권 가구 기준 8.3%를 기록, 자체 최고 시청률을 경신하며 금토드라마 전체 1위를 차지했다. 특히 술에 취해 잠든 유보나(공효진 분)가 깨어나 “간만에 한번 가볼까?”라며 장기 매매 집단을 단숨에 제압하는 통쾌한 액션 장면은 순간 최고 시청률 11%까지 치솟으며 짜릿한 엔딩의 묘미를 완성했다.이날 방송에서는 15년 전 크리스마스, 킹피셔 총기 저격 사건을 둘러싼 유보나와 오현남(하율리 분)의 숨겨진 사연이 밝혀졌다. 유보나는 "킹피셔의 저격 현장을 본 단 한 명의 목격자. 오랜만이야, 오승아"라며 미소지었고, 오현남은 당시 삶을 포기하려던 순간 자신을 구해준 유보나를 떠올리며 눈시울을 붉혔다. 사실 권태성(정준원 분)과 유보나가 마신 것은 독극물이 아닌 수면제였고 오현남은 "언니가 내 산타, 내 삶의 구원자. 다시 돌려놓고 싶어요. 옛날의 킹피셔로"라며 당당하게 맞섰다. 이에 유보나는 "킹피셔를 구원한 사람은 권태성 그 사람이야"라며 평범한 유부녀로 살아가는 자신의 선택을 받아들이지 못하는 오현남에게 진심을 담담하게 전했다.한편 이동진(이상이 분)은 킹피셔 사건을 두고 사적 제재에 대한 확고한 소신을 드러냈다. 그는 "킹피셔 아니었으면 그 딸 죽었을 거잖아요"라는 범성훈(최우성 분)의 말에 어떤 이유로도 살인은 정당화될 수 없으며 사회적 약속을 깨고 개인적으로 누군가를 심판할 권리는 없다고 단호하게 말했다. 또한 4년 전 벌어진 킹피셔 사건을 파헤치다 보면 그의 또 다른 면모를 보게 될 것이라는 의미심장한 말을 남겨 궁금증을 자극했다.그런가 하면 두루미 전자 영업3팀은 새로운 클라이언트 미팅을 앞두고 태공산 할배 펜션으로 워크숍을 떠났다. 같은 시각 이동진은 장기 매매 조직의 근거지가 태공산 인근 숙박 시설일 것으로 추정, 연쇄 실종 사건 수사에 나섰다. 서로 다른 두 상황이 절묘하게 맞물리며 극의 긴장감을 팽팽하게 끌어올렸다.이 가운데 두루미 전자 워크숍의 밤이 무르익었다. 유보나는 영업3팀 대표로 나선 술 대결에서 끝까지 살아남았고 "제가 좀 죽여요"라는 살벌한 농담을 남긴 채 잠들었다. 그러나 흥겨운 분위기도 잠시 머리를 가격당한 채 수술대에 놓인 기영도(무진성 분)와 "사냥하러 가야지"라며 섬뜩한 미소를 짓는 펜션 할배(정선철 분)의 모습이 이어지며 분위기는 순식간에 반전됐다.이어 펜션 할매(박혜진 분)가 건넨 꿀물을 마신 영업 팀원들이 하나둘 쓰러진 가운데 영업3팀만 아무렇지 않은 듯 자리를 지켜 의문을 자아냈다. 알고 보니 이번 워크숍은 장기 매매 조직의 아지트를 노린 영업3팀의 계획된 작전이었다. 전자파 차단 장치를 찾아 나선 기영도, 첨단 파리 카메라를 이용해 지하 장기 적출 장소를 발견한 봉태민(김남희 분), 여기에 미리 약물 중화제까지 준비한 오현남까지 각자의 역할을 빈틈없이 수행하며 치밀한 팀플레이를 펼쳤다.기영도가 전기 차단기를 내리자 김봉팔(성동일 분)에게 '클라이언트 사전 미팅 승인합니다'라는 문자가 도착했고 결박당해 있던 김봉팔과 양예솔(김가희 분)은 본격적인 반격에 나섰다. 육군 특전사 출신인 김봉팔은 압도적인 근접 전투 실력으로 상대를 제압했고 양예솔 역시 다양한 격투 스포츠로 다져진 실력을 유감없이 발휘하며 거침없는 활약을 펼쳤다. 그러나 펜션 할배가 총을 꺼내 들면서 상황은 다시 한번 급변했고 두 사람은 예상치 못한 위기에 직면했다.방송 말미 술에 취해 잠들어 있던 유보나가 깨어나며 상황은 새 국면으로 접어들었다. 유보나는 펜션 할배의 총을 순식간에 빼앗은 데 이어 거구의 범죄자들까지 맨몸으로 가볍게 제압하며 살벌한 주사의 진면목을 드러냈다. 그녀의 화려한 액션 위로 "퓨마처럼 날렵하고 사자처럼 용맹하고 백조처럼 우아한 여자. 그때 유보나 무척 아름다웠지"과거를 회상하는 권태성의 다정한 목소리가 교차했다. 아내의 반전 활약과 이를 아름다운 추억으로 간직한 남편의 엇갈린 시선이 어우러지며 강렬한 부부 동상이몽 엔딩을 완성했다.이처럼 '유부녀 킬러'는 예측할 틈 없이 휘몰아치는 속도감 있는 전개와 허를 찌르는 반전, 영업3팀의 짜릿한 팀플레이는 보는 이들의 흥분지수를 높였다. 특히 상상을 뛰어넘는 유보나의 반전 액션 장면은 극적 긴장감을 최고조로 끌어올리며 안방극장에 짜릿한 쾌감을 선사했다.MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'는 동명의 인기 카카오웹툰을 원작으로 한 작품으로 8일 밤 9시 50분 4회가 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr