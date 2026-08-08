그룹 리센느가 '전지적 참견 시점'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

그룹 리센느가 '전지적 참견 시점'에 출연한다. / 사진제공=MBC

걸그룹 리센느가 '전지적 참견 시점'에서 99평짜리 새 숙소를 최초 공개한다.8일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 410회에서는 지난 방송에서 일부 공개됐던 리센느의 새 보금자리와 완전체 숙소 생활이 공개된다.가장 눈길을 끄는 것은 한층 넓어진 숙소다. 화장실 하나를 다섯 명이 함께 쓰던 시절을 지나 99평 규모의 새 숙소로 이사한 리센느는 화장실도 3개로 늘어났다고. 리센느는 "숙소가 넓어진 탓에 서로의 목소리가 닿지 않아 무전기 도입까지 고민했다"라며 각자의 취향이 담긴 멤버들의 방과 새롭게 정한 숙소 규칙을 공개한다.숙소는 넓어졌지만 리센느의 끈끈한 팀워크는 여전하다. 각자 방이 생겼음에도 멤버들은 한 공간에 모여 함께 시간을 보내고, 이를 본 매니저 김혜수 이사는 "한번 러브버그는 영원한 러브버그"라고 말해 웃음을 자아낸다.이어 새로운 이웃이 전한 따뜻한 환영 선물도 공개된다. "우리 딸들 같아 더 챙겨주고 싶다"며 윗집 부부가 과일과 손편지를 건넸고, 멤버들은 이에 화답하듯 화채를 만들어 함께 나눠 먹으며 여름밤을 보낸다.'전지적 참견 시점'은 이날 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr