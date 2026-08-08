사진 = 홍은희 인스타그램

배우 홍은희가 2026년 프로필 사진을 공개하며 변함없는 미모로 눈길을 끌었다.홍은희는 인스타그램에 "올여름 대단하죠? 모두더위조심하세요 2026 프로필 업데이트!"라는 멘트를 남기며 사진을 공개했다.공개된 사진 속 홍은희는 화이트 오프숄더 의상을 입고 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 자연스럽게 내린 긴 웨이브 헤어와 깔끔한 메이크업이 어우러져 단정하면서도 세련된 분위기를 완성했고 한쪽 어깨가 드러나는 의상이 부드러운 이미지를 더했다. 군더더기 없는 밝은 배경 속에서 또렷한 이목구비와 맑은 피부가 더욱 돋보이며 과하지 않은 표정만으로도 차분한 존재감을 전했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "이쁘네요", "역시 홍은희님 멋지네요", "너무멋있어요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.앞서 홍은희는 나무엑터스와 결별한 뒤 비웨이브 엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.한편 홍은희는 지난 2003년 배우 유준상과 결혼해 슬하에 두 아들을 뒀다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr