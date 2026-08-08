사진=KBS2 '해피투게더'

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'해피투게더' 가수 해이가 미국 대학 영문과 교수로 재직 중인 근황과 남편 조규찬과 떨어져 지내는 결혼 생활을 공개했다.7일 방송된 KBS 2TV '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'에는 가수 조규찬, 해이 부부가 출연했다. 두 사람이 예능 프로그램에 부부 동반으로 출연한 것은 이번이 처음이다.이날 해이는 현재 미국에서 교수로 활동하고 있다고 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 "케네소 주립대학교에 있다가 가을 학기부터는 뉴욕 주립대학교로 옮기게 됐다"고 전했다. 전공은 영문학으로, 영문과 교수라는 설명을 들은 장항준은 "미국 사람들에게 영어를 가르치는 거냐"며 놀라워했다. 윤종신은 "우리나라 사람으로 치면 국어 선생님"이라고 설명했다.해이는 2021년 미국 대학에 임용되면서 조규찬과 장거리 부부 생활을 시작했다고 밝혔다. 그는 "그때부터 남편과 떨어져 살게 됐다. 방학 때마다 한국에 들어오니까 적어도 4개월은 함께 있는 것 같다"며 "그 외 시간은 일에 매진하면서 살고 있다"고 이야기했다.조규찬은 주로 한국에서 교육 활동을 이어가고 있으며 필요할 때 미국으로 건너가 아내를 돕고 있다고. 해이는 미국에서 육아와 일을 병행해야 했던 시간을 떠올리며 남편에게 고마움을 표현했다.해이는 "혼자 미국에서 육아하면서 일하기 힘든 부분이 많았다. 아이들 픽드랍도 해야 하고 요리까지 해야 했다"며 조규찬이 교환교수를 신청해 몇 달간 미국에서 자신을 도왔다고 밝혔다. 그러면서 "집에 도착했을 때 집이 깨끗하면 '규순이가 나를 도와줬구나' 싶다"고 애정을 드러냈다.두 사람은 양가 모두 음악인으로 가득한 '뮤지션 패밀리'이기도 하다. 조규찬의 아버지는 '늴리리맘보', '청포도 사랑', '무너진 사랑탑' 등을 만든 작곡가 나화랑이며, 형제 조규천과 '다 줄거야'로 유명한 조규만까지 삼형제가 음악인의 길을 걸었다.해이의 가족 역시 만만치 않았다. 친동생은 걸그룹 티티마 출신 소이이며 육촌 동생은 가수 폴킴이다. 가수에서 미국 대학 교수로 활동 영역을 넓힌 해이와 한국에서 음악·교육 활동을 이어가는 조규찬은 1년 중 상당 기간 떨어져 있으면서도 서로의 일을 응원하는 부부의 일상을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr