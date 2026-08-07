전현무가 전여친의 집착과 통제를 당했다고 고백했다./사진제공=MBN·SBS Plus

전현무가 전여친의 집착과 통제를 당했다고 고백했다./사진제공=MBN·SBS Plus

전현무가 과거 집착이 심한 연인 때문에 친구들과 연락까지 끊었던 연애사를 공개한다.MBN·SBS Plus ‘내가 만난 사이코패스(이하 ‘내사패’)’는 사이코패스, 소시오패스, 나르시시스트 등 우리 주변에 숨어 있는 반사회적 인격들과 마주한 실제 경험담을 다루는 실화 기반 스릴러 토크 프로그램이다.오는 9일 방송되는 ‘내사패’ 5회에서는 ‘연애의 발견’을 주제로 사랑을 가장해 상대를 지배하고 이용했던 사이코패스들의 충격적인 실화를 조명한다. 이날 방송에는 강호순, 오원춘, 김길태 등 대한민국 대표 강력범죄 피의자들을 직접 조사했던 김미영 진술분석가가 출연한다.전현무는 한 연인의 집착과 통제 과정을 지켜보던 중 “내가 그런 사람이었다”라며 과거 연애 경험을 솔직하게 털어놓는다. 전현무는 “어디를 가든 화상 전화를 했다”며 친구들을 일일이 확인시켜야 했고, 결국 친구들과 연락까지 끊겼던 사연을 고백한다.이어 “헤어지고 나서 제일 많이 들었던 말이 ‘현무야 웰컴백’이었다”라고 밝힌다. 사연을 지켜보다 눈시울까지 붉힌 전현무는 “유경험자로서 말씀드리는데 저건 사랑이 아니다”라고 단언한다.김미영 진술분석가는 “네 명 중 가장 사기꾼 기질이 다분한 사람은 누구냐”라는 질문에 전현무와 규현을 꼽는다. 예상치 못한 분석 결과에 규현은 “난 사이코패스에 사기꾼까지냐”라며 당황한다.이날 녹화에서는 사랑을 이용한 가스라이팅부터 보험금을 노린 잔혹한 100일 기념일, 심지어 입양한 아들을 연인으로 삼았다가 보험금을 위해 살해한 충격적인 사건까지 공개된다고 해 기대를 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr