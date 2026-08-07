그룹 샤이니 멤버 키가 요리 실력을 뽐냈다. / 사진=키 SNS

그룹 샤이니 멤버 키가 요리 실력을 뽐냈다. / 사진=키 SNS

그룹 샤이니 멤버 키가 혼자 사는 일상을 연일 공유했다.키는 7일 자신의 인스타그램에 "김 씨네 파스타(정통아님)🍝"이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 키가 파스타를 직접 만들어 먹는 모습. 그는 재료 손질부터 완성까지 상세하게 보여줘 눈길을 끌었다.키는 연신 자신의 일상을 팬들에게 보여주고 있다. 지난 4일에도 "김 씨네 여름나기⛱️"라며 집 마당에서 여유로운 일상을 보내고 있는 근황을 소개한 바 있다.앞서 키는 지난해 말 방송인 박나래 등과 함께 무면허 의료 행위 의혹이 제기된 이른바 '주사 이모' A씨에게 의료 시술을 받았다는 논란에 휩싸였다. 키는 의혹이 불거진 지 12일 만에 이를 인정하고 모든 활동을 중단했다. 고정으로 출연 중이던 MBC 관찰 예능 '나 혼자 산다'에서도 하차했다.한편 키는 논란 후 키는 지난 6월 샤이니의 여섯 번째 미니앨범 'Atmos'(애트모스)를 발매했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr