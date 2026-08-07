사진=MBN '전현무계획4'

사진=MBN '전현무계획4'

사진=MBN '전현무계획4'

사진=MBN '전현무계획4'

사진=MBN '전현무계획4'

사진=MBN '전현무계획4'

'전현무계획4' 배우 김민하가 17kg 감량 후 쏟아진 관심에 예상 밖이라는 반응을 보였다.7일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4'에서는 전현무와 곽튜브가 배우 김민하와 함께 인천 맛집을 찾아 먹트립을 펼쳤다.이날 김민하를 만난 전현무는 눈에 띄게 달라진 모습에 "진짜 살 많이 빠졌다"고 놀라워했다. 두 사람은 지난해 '청룡시리즈어워즈'에서 만난 적이 있었고, 전현무는 당시를 떠올리며 "완전 다른 사람이다"라고 이야기했다.최근 17kg 감량으로 화제를 모은 김민하는 정작 대중의 뜨거운 관심을 실감하지 못한 모습이었다. 그는 "근데 그게 진짜 많이 핫한가 보다"라고 말했고, 전현무는 "핫하다. 우리나라는 다이어트 심하게 했다고 하면 일주일을 화제로 먹어버린다"고 설명했다.김민하는 "저도 깜짝 놀랐다. 왜 이게 이럴 일인가 싶었다"며 체중 감량 자체가 크게 주목받는 상황에 얼떨떨한 심경을 드러냈다.김민하가 체중을 줄인 가장 큰 이유는 작품이었다. 그는 앞서 약 2년에 걸쳐 16~17kg을 감량했다고 밝힌 바 있다. 알려진 작품뿐만 아니라 이후 출연작에서도 체중 감량이 필요한 역할을 맡았다며 다이어트 이유의 "거의 90%는 역할 때문"이라고 설명했다.먹방 예능 출연을 앞두고 남다른 준비성도 보였다. 김민하는 "오늘 이걸 위해서 어제저녁부터 안 먹었다"고 밝힌 뒤 가장 먹고 싶은 음식으로 냉면을 꼽았다. 평소 냉면과 함께 소주를 즐긴다는 그는 소주 주량이 2~3병이라고 밝혔으며 첫 잔을 단숨에 마셔 전현무로부터 "여자 하정우가 나타났다"는 말을 듣기도 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr