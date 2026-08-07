사진 = KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’
사진 = KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’
‘옥탑방의 문제아들’ 배우 정해인이 스태프 100여 명에게 회식비를 낸 미담이 전해졌다.

7일 방송된 KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’에는 드라마 ‘이런 엿같은 사랑’ 주연 배우 정해인과 하영이 출연했다.

이날 송은이는 정해인에게 “주변 사람들 잘 챙긴다. 통 크게 쐈다더라”고 말했다.

이에 정해인은 “영덕 근처에서 촬영을 했는데, 촬영팀 전체가 영덕 대게 회식을 했다”며 당시 상황을 전했다.
사진 = KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’
사진 = KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’
이어 “촬영이 없는 분들도 서울에서 영덕까지 오셨다”고 밝혔고, 해당 회식에는 스태프만 100여 명이 함께한 것으로 알려졌다.

송은이는 “스태프들만 100명이라 매니저까지 하면 한 2~3천만 원 나왔을 거다”라고 말했고, 정해인은 “돈이 많이 나오긴 했다”고 웃으며 인정했다.

또 다른 미담을 전하며 송은이는 “겨울에 스포츠 브랜드 모델 할 때도 회사 전 직원들에게 패딩을 선물했다”고 말했다.

하영 역시 “이번에도 티셔츠를 선물했다”고 덧붙였여 훈훈함을 자아냈다.

이를 들은 홍진경은 “부모님한테 얼마나 잘하겠냐. 부모님께 드린 가장 비싼 선물이 뭐냐”고 물었고, 정해인은 “차 선물해 드린 적 있다”고 답해 눈길을 끌었다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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