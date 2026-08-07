이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’

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‘옥탑방의 문제아들’ 배우 정해인이 스태프 100여 명에게 회식비를 낸 미담이 전해졌다.7일 방송된 KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’에는 드라마 ‘이런 엿같은 사랑’ 주연 배우 정해인과 하영이 출연했다.이날 송은이는 정해인에게 “주변 사람들 잘 챙긴다. 통 크게 쐈다더라”고 말했다.이에 정해인은 “영덕 근처에서 촬영을 했는데, 촬영팀 전체가 영덕 대게 회식을 했다”며 당시 상황을 전했다.이어 “촬영이 없는 분들도 서울에서 영덕까지 오셨다”고 밝혔고, 해당 회식에는 스태프만 100여 명이 함께한 것으로 알려졌다.송은이는 “스태프들만 100명이라 매니저까지 하면 한 2~3천만 원 나왔을 거다”라고 말했고, 정해인은 “돈이 많이 나오긴 했다”고 웃으며 인정했다.또 다른 미담을 전하며 송은이는 “겨울에 스포츠 브랜드 모델 할 때도 회사 전 직원들에게 패딩을 선물했다”고 말했다.하영 역시 “이번에도 티셔츠를 선물했다”고 덧붙였여 훈훈함을 자아냈다.이를 들은 홍진경은 “부모님한테 얼마나 잘하겠냐. 부모님께 드린 가장 비싼 선물이 뭐냐”고 물었고, 정해인은 “차 선물해 드린 적 있다”고 답해 눈길을 끌었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr